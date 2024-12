iPhone 17 Pro Max mostra cambiamenti enormi in questi nuovi render

Mancano ancora nove mesi alla presentazione ufficiale della serie iPhone 17, prevista per settembre 2025, ma il web è già in fermento. Un video pubblicato sul canale YouTube russo Wylsacom ha svelato una serie di render che anticipano quello che potrebbe essere il design del futuro iPhone 17 Pro Max, il modello di punta della prossima generazione di smartphone Apple. La novità più eclatante? Un cambio radicale nel design del comparto fotografico posteriore, che abbandonerebbe l'ormai iconico modulo quadrato per abbracciare una barra orizzontale, un richiamo evidente alle ultime generazioni di smartphone Google Pixel.

Se confermato, si tratterebbe di un cambiamento epocale per Apple, che non modificava in modo sostanziale il design del modulo fotografico dal 2019, quando con l'iPhone 11 Pro e l'iPhone 11 Pro Max introdusse il caratteristico quadrato in alto a sinistra sul retro. Prima di allora, la serie iPhone XS presentava un'isola fotografica più sottile con le lenti disposte verticalmente, sempre nell'angolo sinistro.

Dall'iPhone 11 Pro all'attuale iPhone 16 Pro Max, il design del comparto fotografico è rimasto sostanzialmente invariato, diventando un vero e proprio marchio di fabbrica per gli smartphone della mela morsicata. Ma i render diffusi da Wylsacom, basati su rumors e indiscrezioni già circolanti in rete, suggeriscono che Apple sia pronta a rompere con la tradizione, optando per una soluzione estetica più in linea con la concorrenza, sebbene con un tocco di originalità che la distinguerà.

Oltre al cambio di design per la fotocamera, i render svelano altre possibili modifiche. I bordi in titanio, introdotti con la serie iPhone 16 Pro, potrebbero lasciare il posto all'alluminio. Anche il pannello posteriore in vetro potrebbe essere parzialmente sostituito dall'alluminio in alcune zone. Una scelta che potrebbe essere dettata dalla volontà di ridurre i costi di produzione, pur mantenendo un design premium.

Sotto la scocca, l'iPhone 17 Pro Max promette prestazioni da vero fuoriclasse. Il display sarà un OLED da 6,9 pollici con refresh rate variabile da 1 a 120Hz, garantendo una fluidità impeccabile in ogni situazione. Una fuga di notizie di inizio anno ha rivelato che sia l'iPhone 17 Pro che il 17 Pro Max saranno equipaggiati con ben 12GB di RAM, mentre gli altri modelli della serie si fermeranno a 8GB, sufficienti comunque per supportare le funzionalità di Apple Intelligence, la suite di intelligenza artificiale dell'azienda.

Il comparto fotografico, sempre secondo le indiscrezioni, sarà composto da tre sensori da 48MP, assicurando scatti di altissima qualità in ogni condizione di luce. Il cuore pulsante del dispositivo sarà il nuovo processore A18 Pro, realizzato con processo produttivo a 3nm da TSMC. Inizialmente si sperava che sia l'A18 che l'A18 Pro potessero essere prodotti con il processo a 2nm di prima generazione di TSMC, ma per contenere i costi, Apple avrebbe optato per il nodo a 3nm di terza generazione (N3P) del produttore taiwanese.

L'iPhone 17 Pro Max, insieme all'iPhone 17, all'ultra-sottile iPhone 17 Air e all'iPhone 17 Pro, sarà presentato ufficialmente a settembre 2025. Nei prossimi mesi, è lecito attendersi un'ondata di nuove indiscrezioni e render che contribuiranno a delineare con maggiore precisione le caratteristiche del futuro top di gamma di Apple.

La rivoluzione estetica anticipata da Wylsacom ha già acceso il dibattito tra gli appassionati. C'è chi accoglie con favore il cambio di design, considerandolo un passo avanti necessario per rinnovare l'immagine degli iPhone. Altri, invece, si dicono delusi dall'abbandono del modulo fotografico quadrato, ormai diventato un segno distintivo degli smartphone Apple. La parola passa ora ai lettori: che ne pensate del possibile design dell'iPhone 17 Pro Max, basato su questi render?