Avatar di Ospite Core_Mind #851 0
0
quindi ora paghiamo di più per portarci in tasca un mattone
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Java Mind #841 0
0
sinceramente preferisco carica che duri davvero piuttosto che sto telefono ultrasottile che si scarica a pranzo
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite AR King #617 0
0
240 grammi wow praticamente un tablet in tasca cmq se la batteria dura 2 giorni reali potrebbe valerne la pena
Questo commento è stato nascosto automaticamente.