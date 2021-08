iPhone con porta USB Tipo-C, l’Europa potrebbe pretenderlo

Il sogno di un iPhone dotato di porta USB Tipo-C non è di certo nuovo, moltissimi utenti lo vorrebbero vedere realizzato da anni ormai. Questo permetterebbe anche ai più accaniti fan Apple di utilizzare un singolo tipo di caricabatterie per tutti i loro dispositivi, tra cui iPad e Mac.

Purtroppo questo non sembra qualcosa che accadrà nel prossimo futuro, anzi probabilmente non accadrà mai nonostante l’Unione Europea spinga in questa direzione.

L’Unione Europea sta provando nuovamente ad approvare una legge che obblighi tutti i produttori di smartphone ad utilizzare un connettore di ricarica comune, questo per combattere la necessità di acquistare un nuovo caricatore quando si cambia smartphone evitando il vecchio finisca in discarica.

Non è la prima volta che viene adottato un simile approccio, Apple è stata addirittura una delle uniche 14 aziende ad aderire a questa iniziativa nel lontano 2009, quando il connettore più utilizzato era ancora la Micro USB.

Come la storia ci insegna, questo accordo non ha portato a nulla. L’Unione Europea ha quindi deciso di riprovarci nel 2018, annunciando che ha iniziato la ricerca di un metodo per rendere il connettore standard un requisito obbligatorio per gli smartphone.

“I regolatori dell’UE hanno intenzione di studiare se c’è bisogno di un’azione nella spinta per un caricabatterie comune per telefoni cellulari a seguito di una mancanza di progressi da parte dei produttori verso questo obiettivo” ha affermato il capo della concorrenza dell’UE Margrethe Vestager. “La Commissione europea ha spinto per un caricatore comune per quasi un decennio, in quanto ha citato le più di 51.000 tonnellate di rifiuti elettronici ogni anno da vecchi caricatori, nonché l’inconveniente per i consumatori“.

Un recente articolo di Reuters sembra confermare come tre anni dopo l’UE voglia davvero rendere legge questa decisione. La Commissione europea presenterà il mese prossimo una legislazione per stabilire un caricatore comune per gli smartphone e altri dispositivi elettronici all’interno del blocco di 27 nazioni, secondo la fonte.

La mossa colpirà Apple molto più dei suoi rivali. Gli iPhone e la maggior parte dei prodotti Apple sono ancora alimentati dal cavo proprietario Lightning, mentre i dispositivi Android sono quasi tutti alimentati da connettori USB Tipo-C.

Anche dando per scontato che questa legge venga approvata, prima che sia possibile obbligare un produttore ad utilizzare una porta di ricarica comune potrebbero volerci anni, sia dal punto di vista giuridico sia perché gli smartphone vengono progettati con alcuni anni di anticipo a volte.

Prima che Apple possa essere obbligata ad adottare il connettore USB Tipo-C potrebbe averlo già fatto di sua spontanea volontà o, ancora più probabile, potrebbe già aver effettuato la propria transizione verso il futuro portless e completamente wireless sui cui sta lavorando.