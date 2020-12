iPhone pieghevole già nel 2022?

Un nuovo rapporto afferma che Apple potrebbe entrare, molto probabilmente, nel settore degli smartphone pieghevoli, già nel 2022. La questione è stata approfondita dai colleghi di Digitimes, che hanno riferito: “Poiché Samsung ha già lanciato tre smartphone pieghevoli costruiti utilizzando dei pannelli OLED flessibili, Digitimes Research ritiene che Apple possa entrare nel settore degli smartphone pieghevoli nel 2022, aumentando la domanda di display OLED flessibili”.

Il rapporto arriva in un contesto in cui, alcuni fornitori come Samsung e LG Display hanno deciso di aumentare la produzione dei pannelli OLED da applicare a device di piccole e medie dimensioni.

Sempre stando al rapporto:

“La domanda per i pannelli OLED non ha subito grandi ripercussioni, nonostante gli ultimi mesi non siano stati dei migliori a causa della pandemia. Questo perché, se da un lato, molti produttori hanno dovuto rivedere a ribasso le proprie stime in termini di produzione, l’arrivo sul mercato dei nuovi iPhone 12 ha fatto si che la catena di produzione legata agli OLED, riprendesse a pieno regime se non oltre. Inoltre, ciò ha spinto altri produttori ad adottare dei pannelli OLED per le loro soluzioni di fascia media o alta”, ha riferito Digitimes Research.

Digitimes afferma che gli smartphone basati su pannelli OLED potrebbero rappresentare, addirittura, il 40% delle spedizioni il prossimo anno e che la domanda di pannelli OLED per Apple Watch probabilmente raddoppierà nel corso del prossimo anno.

Jon Prosser, un leaker molto noto, ha precedentemente affermato che la casa di Cupertino fosse a lavoro su un prototipo di iPhone pieghevole costituito da “due pannelli separati” uniti da una cerniera centrale e con dei bordi rotondi in acciaio inossidabile, come visto sull’iPhone 11. Stando alle prime impressioni non disporrebbe di notch né tanto meno di un display esterno dotato di Face ID. Prosser, ha poi rivisto le sue anticipazioni, osservando come il dispositivo “non sembrerebbe essere equipaggiato con due display separati” e se aperto del tutto, il pannello non avrebbe curvature o interruzioni, segno che lo schermo potrebbe essere unico.

Apple ha depositato diversi brevetti relativi alla tecnologia per i display pieghevoli, questo ultimo rapporto rilasciato da Digitimes confermerebbe che Apple starebbe, quasi certamente, pensando ad un iPhone pieghevole.