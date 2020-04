iPhone SE 2020: Haptic Touch non funziona sulle notifiche

L’Haptic Touch su iPhone SE 2020 non funzionerebbe con le notifiche presenti sia sulla schermata di blocco che nella Home. A riferirlo è MacRumors che riferisce delle lamentele di alcuni utenti – su Reddit e non solo – che hanno acquistato il nuovo arrivato in casa Apple. La funzione però si comporta normalmente quando si preme sull’icona di un’applicazione o in tutti gli altri casi in cui è previsto il supporto.

Come ben sappiamo, Haptic Touch consente – attraverso la pressione prolungata su un elemento presente sul display – di aver accesso ad alcune azioni rapide. Nel caso delle notifiche da Mail, per esempio, è possibile interagire con esse decidendo di archiviare il messaggio, eliminarlo oppure digitare una risposta rapida. Oppure, da una notifica di Apple News è possibile scegliere di leggere l’intero articolo, di condividerlo o salvarlo per leggerlo in un momento successivo. Insomma, come detto, dà accesso a una serie di azioni rapide.

I have not been able to determine whether there is any technical reason why or not. But it is 'working as intended' currently. I'm probably not an iPhone SE customer due to iPhone 11 camera stuff, but this would stop me from buying one. — Matthew Panzarino (@panzer) April 27, 2020

Tutto ciò non sembrerebbe possibile sul nuovo iPhone SE 2020. Come detto in apertura, il problema si verificherebbe solo con le notifiche. Secondo quanto riportato da Matthew Panzarino di TechCrunch, non si tratterebbe di un bug e non ci sarebbe nessun errore. “La funzionalità funziona come previsto” si legge nel post su Twitter. Un’affermazione che sembrerebbe essere confermata in parte anche dal Centro di Supporto Apple che avrebbe risposto a un utente che non c’è nessun aggiornamento software previsto per correggere questo comportamento strano.

Insomma, non è chiaro se il colosso di Cupertino abbia davvero previsto un tale funzionamento dell’Haptic Touch su iPhone SE 2020 o se effettivamente si tratti di un bug. In tal caso, il tutto potrebbe essere risolto con un futuro aggiornamento software. Vi aggiorneremo qualora Apple dovesse intervenire sulla questione con comunicazioni ufficiali.