iPhone SE 4, si prospettano tante novità (e un prezzo ragionevole)

L'uscita di iPhone SE 4 è prevista per la metà del 2025, e gli ultimi leak suggeriscono che questo dispositivo potrebbe rivoluzionare il mercato degli smartphone di fascia media, grazie alle sue caratteristiche innovative a un prezzo competitivo. Le previsioni parlano di un design completamente rinnovato, il supporto a Face ID, e un display più grande, passando da 4.7 a 6.1 pollici, con tecnologia OLED invece dei precedenti LCD.

Sono emerse voci che suggeriscono miglioramenti significativi anche per quanto riguarda il processore del nuovo modello. Altre possibili novità includono l'adozione di USB-C e l'introduzione di un Tasto Azione. In ogni caso, anche se queste ultime due caratteristiche non fossero confermate, il punto di forza più interessante di questo smartphone rimarrebbe il suo prezzo accessibile.

Stando a quanto riferito dal leaker Revegnus su X, il prezzo di lancio dell'iPhone SE 4 negli Stati Uniti dovrebbe oscillare tra i $429 e i $499. Nonostante un possibile aumento del prezzo del 10% rispetto al modello precedente, il dispositivo rimarrebbe estremamente competitivo nel mercato.

Il modello di iPhone SE attualmente in commercio in Italia ha un prezzo di partenza di 549€, e con l'uscita del nuovo modello nel nostro Paese Apple potrebbe mantere lo stesso prezzo della vecchia versione. Se le caratteristiche venissero confermate, acquistare iPhone SE 4 a questo prezzo rappresenterebbe un'ottima opportunità per qualità-prezzo all'interno della fascia media.