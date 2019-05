iPod Touch 2019 da oggi in Italia a partire da 249 euro

iPod Touch edizione 2019 è disponibile anche in Italia da oggi. Il design non è cambiato però monta un processore più potente e supporta funzioni AR.

Il nuovo Apple iPod Touch è disponibile da oggi anche in Italia a partire da 249 euro; schermo da 4 pollici, dimensioni, peso e design e connettore Lightning però sono invariati. Il colosso di Cupertino ha aggiornato il suo sito ufficiale con tutti i dettagli del caso ma bisogna ammettere che l’annuncio è stato anticipato solo da qualche indiscrezione sebbene l’ultimo aggiornamento risalga a luglio 2015.

Questa settima versione si contraddistingue per “miglioramenti in termini di potenza, capacità e comunicazione”. Apple spiega che l’uso del chip A10 Fusion “offre prestazioni migliori nei giochi e, per la prima volta su iPod, esperienze coinvolgenti di realtà aumentata (AR) e FaceTime di gruppo, rendendo facile la conversazione simultanea con familiari, amici o colleghi”.

Greg Joswiak, Vice Presidente Product Marketing di Apple ha assicurato che il dispositivo iOS più economico ha prestazioni due volte superiori rispetto al passato, mantenendo design ultrasottile e leggero. Inoltre grazie ad Apple Arcade gli utenti potranno accedere previo abbonamento a oltre 100 nuovi ed esclusivi giochi senza pubblicità o acquisti aggiuntivi. Ovviamente è disponibile anche l’offerta gratuita su l’App Store.

“Il nuovo iPod touch offre anche esperienze AR divertenti e produttive in ambito gaming, education così come nella navigazione web”, ricorda Apple. “La realtà aumentata è ancora più coinvolgente e immersiva grazie alle nuove capacità della Realtà Aumentata condivisa, della Realtà Aumentata persistente, che è legata a un luogo specifico, e al rilevamento delle immagini, permettendo al nuovo iPod touch di dare magicamente vita a oggetti 3D come giocattoli e sculture”.

Sul fronte musicale ci sono Apple Music e iTunes Store. Con Apple Music, gli abbonati possono accedere a un catalogo di oltre 50 milioni di canzoni, migliaia di playlist, Beats 1 Radio e selezioni editoriali giornaliere fatte dai migliori esperti musicali. Gli abbonati possono creare le proprie playlist, guardare video musicali, ascoltare esclusivi programmi Beats 1 su artisti preferiti on demand e condividere la musica con gli amici.

iPod Touch è disponibile con tre tagli di memoria: 32 GB (249 euro), 128 GB (359 euro) e 256 GB (469 euro). Le colorazioni sono rosa, argento, grigio siderale, oro, azzurro e rosso.