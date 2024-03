La batteria di Samsung Galaxy Watch7 durerà il doppio, ecco perché

Samsung continua a fare faville nel mondo degli indossabili con la serie Galaxy Watch. Sebbene l'attenzione ora sembri tutta focalizzata sul Galaxy Ring, in uscita a luglio secondo i rumor, non bisogna perdere d'occhio anche la prossima linea di smartwatch Galaxy Watch7. Recenti indiscrezioni suggeriscono che Samsung non solo sta innovando con l'hardware, ma che potrebbe anche abbracciare una nuova direzione di design.

La voce più intrigante che circola intorno al Galaxy Watch7 è il suo potenziale allontanamento dal tradizionale design circolare. Secondo le voci di corridoio, Samsung starebbe pensando a un design quadrato per la sua ultima iterazione. Questo allontanamento dalla norma potrebbe segnare un nuovo approccio, offrendo agli utenti un'estetica elegante e moderna che si discosta dai contorni arrotondati dei suoi predecessori, ricordando più da vicino gli Apple Watch.

Ma il design non è l'unica area in cui Samsung punta a stupire. Il cuore pulsante di ogni smartwatch risiede nel suo processore e Samsung si starebbe preparando a introdurre un chip potente per spingere il Galaxy Watch7 verso il futuro. Si tratta dell'Exynos W940, noto anche come Exynos 5535, che promette di offrire un aumento delle prestazioni in grado di competere con la concorrenza.

Nel tentativo di superare rivali come il Google Pixel Watch e l'intramontabile Apple Watch, Samsung punta molto sull'Exynos W940. Secondo quanto riportato su X dal leaker @TheGalox, questo chip all'avanguardia potrebbe offrire un incredibile aumento del 30% delle prestazioni e un miglioramento del 50% dell'efficienza rispetto al suo predecessore, l'Exynos W930. Tali progressi non solo eleverebbero l'esperienza dell'utente, ma posizionerebbero Samsung come un concorrente formidabile nel mercato della tecnologia indossabile.

Il 50% percento di efficienza in più teoricamente si traduce in consumi dimezzati da parte del chip. Se teniamo conto della possibilità che Samsung possa anche aumentare la capacità della batteria, è realistico immaginare che la serie Galaxy Watch7 possa ottenere una durata della batteria che è circa il doppio di quella attuale.

Tuttavia, vale la pena notare che, sebbene la prospettiva di un design quadrato e di un nuovo potente chip sia innegabilmente eccitante, queste voci dovrebbero essere prese con le pinze. L'affidabilità delle affermazioni di @TheGalox è stata messa in discussione, e le imprecisioni del passato hanno intorbidito le acque delle sue speculazioni. Come per ogni fuga di notizie o indiscrezione, è essenziale procedere con cautela fino alla conferma ufficiale da parte di Samsung.