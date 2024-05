Samsung non riesce a trattenersi, svela Galaxy AI in arrivo sugli smartwatch con One UI 6

In una mossa significativa atta ad ampliare l'ecosistema della propria tecnologia IA, Samsung ha annunciato l'introduzione della Galaxy AI nella futura generazione di Galaxy Watch. Questa innovazione segue il recente lancio della serie Galaxy S24, segnando un passo avanti nell'incorporazione dell'intelligenza artificiale nei dispositivi mobili del colosso tecnologico. La Galaxy AI sarà integrata con l'app Samsung Health, portando esperienze di salute personalizzate e sicure a un livello superiore.

La visione di Samsung di migliorare l'esperienza di salute e benessere ha preso forma sfruttando l'intelligenza artificiale per fornire analisi più dettagliate e motivate dal comportamento personale degli utenti. Le nuove funzionalità di salute comprendono il nuovo Energy Score, il quale analizza i dati personali come il tempo medio di sonno, la consistenza dell'orario di addormentamento, la consistenza dell'orario di sonno/veglia e la sua durata, l'attività del giorno precedente, la frequenza cardiaca durante il sonno e la variabilità della frequenza cardiaca. I Wellness Tips, offrono consigli e motivazione basati sugli obiettivi di salute degli utenti per guidarli verso uno stile di vita più sano.

Un'attenzione particolare è stata rivolta alla precisione e alla completezza delle metriche sanitarie. I miglioramenti apportati all'algoritmo del sonno AI di Samsung offrono una visione più approfondita della qualità del sonno attraverso nuovi indicatori come il movimento, la latenza, il ritmo cardiaco e la frequenza respiratoria. Ulteriormente, le nuove funzionalità per gli allenamenti, come la misurazione della Capacità Aerobica (AT) e Capacità Anaerobica (AnT), permettono agli utenti di ottimizzare le loro prestazioni atletiche con una misurazione del potere sessioni di allenamento più personalizzate.

Per gli appassionati di ciclismo, è stata introdotta la possibilità di calcolare i dati di Functional Threshold Power (FTP) in soli 10 minuti. Utilizzando dati consolidati dall'AI, si può ottenere un indice di potenza personalizzato, migliorando la capacità di performance. Inoltre, la funzione Race permette agli utenti di confrontare i propri risultati con performance passate, correndo sullo stesso percorso.

“Espandendo la potenza di Galaxy AI in tutto il nostro ecosistema, stiamo cercando di aprire tutte le nuove possibilità con esperienze ottimizzate e connesse che offrono agli utenti una maggiore personalizzazione e intelligenza”, ha dichiarato Junho Park, VP e responsabile del Galaxy Ecosystem Product Planning Team, MX Business di Samsung Electronics. “L'introduzione di Galaxy AI su Galaxy Watch è solo l'inizio di questo processo e siamo entusiasti di presentare presto altre integrazioni in tutto il nostro portafoglio Galaxy”.

I nuovi aggiornamenti saranno disponibili sulla prossima serie di Galaxy Watch attraverso l'interfaccia One UI 6 Watch, il cui lancio è previsto molto presto. Samsung inizierà inoltre un programma beta limitato a un numero ristretto di utenti di Galaxy Watch a partire da giugno.