La data di lancio di Galaxy S25 Edge non è più un mistero

La rivoluzione sottile di Samsung prenderà forma tra pochi giorni: il Galaxy S25 Edge si prepara a conquistare il mercato europeo con un design ultra-slim che promette di ridefinire gli standard estetici della gamma premium del colosso coreano. Secondo fonti attendibili, l'atteso smartphone debutterà in Europa il 15 aprile 2025, portando con sé caratteristiche tecniche di rilievo e una strategia di posizionamento che lo colloca nella fascia alta del mercato. Ancora incerta la disponibilità immediata al momento del lancio, ma le informazioni raccolte delineano già un quadro preciso delle varianti che saranno commercializzate.

La palette cromatica del Galaxy S25 Edge si concentrerà su tre eleganti tonalità: Silver, Black e Blue, ciascuna disponibile in due configurazioni di memoria. Tutte le varianti condivideranno una generosa dotazione di 12GB di RAM, elemento fondamentale per gestire le numerose funzionalità di intelligenza artificiale che Samsung intende implementare attraverso Galaxy AI. Questa scelta accomuna l'Edge agli altri modelli della famiglia S25, confermando l'impegno dell'azienda verso l'integrazione dell'AI in tutta la sua gamma premium.

Per quanto riguarda lo storage interno, gli acquirenti potranno scegliere tra versioni da 256GB e 512GB, identificate da codici modello specifici: SM-S937BZSD e SM-S937BZSG per la versione Silver, SM-S937BZKD e SM-S937BZKG per la variante Black, SM-S937BLBD e SM-S937BLBG per la colorazione Blue. Queste stesse tonalità erano già state anticipate da Winfuture attraverso alcune immagini trapelate in precedenza.

L'eleganza ha un prezzo, e il Galaxy S25 Edge non farà eccezione

Sul fronte economico, sebbene i prezzi ufficiali rimangano avvolti nel mistero, le indiscrezioni parlano di un posizionamento tra i 1200 e i 1400 euro. Una fascia di prezzo sensibilmente superiore rispetto a quella del Galaxy S25+, suggerendo che Samsung intenda collocare l'Edge come proposta premium distinta all'interno dell'ecosistema S25, puntando su design e caratteristiche esclusive per giustificare il sovrapprezzo.

L'esperienza utente sarà completata da una serie di accessori dedicati, che Samsung lancerà contemporaneamente al dispositivo. Tra questi, sono già stati identificati due prodotti specifici: una custodia in silicone (Samsung EF-PS937CJ Silicone Case S25 Edge Grey) e una Kindsuit Case (Samsung EF-VS937PL Kindsuit Case S25 Edge Blue). Entrambi gli accessori seguono la strategia già adottata per gli altri modelli della famiglia S25, garantendo continuità nell'offerta di soluzioni protettive ufficiali.

La scelta di proporre un modello "Edge" rappresenta un ritorno alle origini per Samsung, che aveva già sperimentato questa denominazione negli anni passati con dispositivi caratterizzati da schermi curvi sui bordi. La rinascita del concetto Edge sembra ora evolversi verso un'interpretazione più contemporanea, puntando sulla sottigliezza come elemento distintivo, in un mercato dove lo spessore dei dispositivi torna ad essere un parametro competitivo rilevante dopo anni di focus su altri aspetti.