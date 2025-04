Colpo di scena: Samsung avrebbe rimandato il lancio del Galaxy S25 Edge

La notizia del lancio del Galaxy S25 Edge, annunciato come lo smartphone più sottile mai realizzato da Samsung, subisce un importante cambiamento di programma. Inizialmente previsto per aprile 2024, il debutto del dispositivo ultra-slim slitterà probabilmente a maggio o giugno, secondo fonti vicine all'azienda sudcoreana. Questa modifica nella tabella di marcia, comunicata già ai tre principali operatori telefonici della Corea del Sud, non sarebbe legata a problemi qualitativi del prodotto ma piuttosto a circostanze contingenti, tra cui la recente scomparsa di JH Han, responsabile della divisione Samsung DX.

I piani di Samsung per il Galaxy S25 Edge vanno oltre il semplice slittamento temporale. L'azienda avrebbe infatti deciso di rinunciare a un grande evento di presentazione fisico, optando invece per un annuncio online dove verranno rivelati prezzo e data di uscita ufficiale. Secondo le indiscrezioni riportate da ETNews, il nuovo dispositivo dovrebbe posizionarsi nella fascia premium del mercato, con un prezzo di circa 1,5 milioni di won sudcoreani (equivalenti a poco meno di 1000 euro) per la versione da 256GB.

La scelta di ridimensionare l'evento di lancio potrebbe essere interpretata come un segno di rispetto per la recente perdita aziendale, ma anche come una strategia più contenuta per un dispositivo che, pur rappresentando un'innovazione significativa, costituirà solo una percentuale limitata delle vendite complessive della linea Galaxy S25.

Samsung punta a produrre circa 3 milioni di unità del Galaxy S25 Edge

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, il Galaxy S25 Edge promette di essere un dispositivo all'avanguardia nonostante il suo profilo ultra-sottile. Le indiscrezioni parlano di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Elite. Il comparto fotografico dovrebbe includere un sistema a doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel, affiancato da un sensore secondario da 12MP, mentre la fotocamera frontale si fermerebbe a 12MP.

Una delle sfide tecniche più importanti per uno smartphone così sottile riguarda l'autonomia. Samsung avrebbe optato per una batteria da 3.900mAh, una capacità inferiore rispetto ad altri modelli della gamma, ma presumibilmente ottimizzata per bilanciare dimensioni e prestazioni. Il dispositivo sarà disponibile in tre colorazioni: nero, blu e argento, mantenendo un'estetica elegante che dovrebbe valorizzare ulteriormente il suo design ultraslim.

In termini di posizionamento strategico, il Galaxy S25 Edge rappresenterà circa il 10% delle spedizioni totali previste per la serie Galaxy S25, per la quale Samsung prevede complessivamente circa 37 milioni di unità distribuite globalmente. Questo dato conferma come il modello Edge sia concepito come un prodotto di nicchia premium, destinato a un pubblico selezionato di appassionati di tecnologia e design, piuttosto che come un dispositivo di massa.