La pubblicità sui maxi-schermi ora cambia in base a chi li guarda

TIM e Urban Vision Group hanno stretto una partnership per introdurre in Italia una soluzione innovativa nel campo della pubblicità digitale all'aperto, con l'obiettivo di offrire servizi data-driven alle aziende.

Questa collaborazione rappresenta un esempio di Open Innovation, in cui entrambi i gruppi sfruttano le proprie competenze per creare un valore aggiunto per i clienti.

L'iniziativa si concentra sul digital advertising, utilizzando i dati raccolti in tempo reale dalla rete mobile di TIM per mostrare contenuti pubblicitari adattivi alle persone presenti in determinate aree.

In questo modo, le maxi-affissioni digitali all'aperto possono proporre messaggi che si adattano dinamicamente al pubblico che le circonda, ovviamente rispettando le normative sulla privacy vigenti.

La prima implementazione di questo progetto è avvenuta a Roma, presso Largo di Torre Argentina, una delle piazze più frequentate della città. Qui, un maxischermo digitale ha mostrato campagne pubblicitarie adattive in tempo reale al pubblico presente nell'area, offrendo così un'esperienza di fruizione dei contenuti contestuale e altamente efficace.

L'obiettivo di questa collaborazione è quello di cogliere le opportunità offerte dall'analisi dei dati per supportare le aziende nella loro trasformazione digitale e generare valore attraverso una pubblicità più mirata e efficace.

Urban Vision Group, una creative-tech media company, sfrutta i dati raccolti per pianificare le campagne pubblicitarie in modo più efficiente, adattando i messaggi alle caratteristiche del pubblico in tempo reale.

Questo progetto si inserisce nel modello di Smart City promosso da TIM, che mira a valorizzare gli spazi urbani attraverso soluzioni innovative per le aziende e i cittadini.

Inoltre, Urban Vision Group ha l'obiettivo di innovare la comunicazione urbana per rendere le città più vivaci e dinamiche, offrendo esperienze coinvolgenti che aggiungono valore alla comunità nel suo complesso.

Urban Vision Group, leader nel settore dell'Out of Home, opera in 18 Paesi e si impegna per un rinascimento urbano sostenibile, unendo il fisico al digitale e creando connessioni tra le città, le persone e i brand.