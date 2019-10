Le offerte migliori dal volantino Unieuro: smartphone, smart TV ed elettrodomestici

Scopriamo insieme quali sono le migliori offerte del nuovo volantino Unieuro, che offre promozioni eccezionali su smartphone, tv ed elettrodomestici.

Non si fermano le offerte Unieuro che, in attesa del Black Friday 2019, rinnova la selezione dei suoi prodotti in sconto grazie alle numerose promozioni proposte grazie all’ormai tipico volantino dedicato alle offerte. Gli sconti sono diversi e propongono prezzi bassi sulle principali categorie tecnologiche come smartphone e smart tv, nonché su tanti elettrodomestici. Tra i vari smartphone segnaliamo, ad esempio, ancora una volta la straordinaria offerta relativa a Huawei Mate 20 Pro, disponibile in promozione a soli 570,00€, anziché 1.099,00€. O ancora l’economico ma performante Huawei P smart, che per soli 179,00€ (anziché gli originali 249,90€) vi permetterà di portare a casa uno smartphone perfetto per l’uso quotidiano, specie se non siete tra quelli che ambiscono per forza a prestazioni da top di gamma ma si accontentano di un cellulare semplice nelle funzioni ma dal design ricercato, con in più l’ormai consolidata garanzia di qualità Huawei, ormai tra i leader del mercato mobile.

Di seguito vi offriamo quella che è la nostra selezione delle migliori offerte disponibili con. Per l’intera selezione di prodotti in promozione, invece, non dovrete far altro che cliccare sul banner sottostante. Buono shopping!

