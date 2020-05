Anche gli utenti italiani potranno utilizzare i Fleet su Twitter. Si tratta di una funzionalità estremamente simile alle storie di Instagram. Gli utenti potranno creare dei contenuti che, dopo un periodo di tempo ben preciso, scompaiono.

Le Instagram Stories sono sicuramente un ottimo modo per restare in contatto con i propri follower. Una funzionalità che, durante gli ultimi anni, è stata inclusa anche in altri software, come Facebook, Messenger e WhatsApp. Da oggi, anche Twitter si aggiunge alla lista.

Per tutti gli italiani: pronti, partenza e via con i Fleet! 🇮🇹 https://t.co/OUXAF2vqci — Twitter Comms (@TwitterComms) May 21, 2020

I Fleet sono stati testati inizialmente in Brasile e, a quanto pare, la prova è andata a buon fine. Si tratta di alcuni contenuti che gli utenti possono condividere con i propri follower. Oltre al semplice testo, è possibile includere anche GIF, foto e video.

Nella parte alta del feed principale, gli utenti troveranno ora una serie di icone, circondate da un contorno colorato, in cui all’interno trovano posto le immagini del profilo delle persone seguite. Cliccando sopra una di queste icone è possibile visualizzare il contenuto che scomparirà dopo solo 24 ore. Sarà possibile, come accade su Instagram, rispondere ai Fleet con un messaggio testuale o inviando emoji.