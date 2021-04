Lenovo Legion Phone Duel 2 ufficiale, è lo smartphone da gaming definitivo?

Lenovo ha finalmente svelato il suo nuovo smartphone da gaming, il Legion Phone Duel 2. Con un design davvero unico, un sistema di raffreddamento innovativo e tantissime funzioni dedicate al gaming, lo smartphone Lenovo punta a soddisfare le esigenze degli utenti più estremi ad un prezzo davvero interessante.

Il design è forse ciò che più salta all’occhio di Lenovo Legion Phone Duel 2. Lo smartphone è indubbiamente pensato per essere utilizzato in orizzontale e per essere incredibilmente confortevole durante l’utilizzo prolungato in questa posizione. Le componenti interne sono disposte secondo quella che l’azienda chiama Advanced Technology Architecture di seconda generazione (ATA 2.0) per bilanciare il peso e spostare le zone più calde del dispositivo lontano dalle mani degli utenti.

A mantenere a bada i bollenti spiriti di questo potente smartphone dedicato ai videogiocatori ci pensano una camera di vapore dalla dimensione aumentata ed il sistema Twin Turbo-Fan. Quest’ultimo è composto da due ventole che spostano l’aria calda all’esterno del dispositivo per un raffreddamento più efficace anche durante le lunghe sessioni di gioco.

A bordo non poteva ovviamente mancare l’ultimo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 888 5G, un quantitativo di RAM LPDDR5 incredibile e delle veloci memorie UFS 3.1. Il sistema di feedback aptico Dual HaptiX garantisce agli utenti un tipo di risposta molto simile a quello dei classici controller da console. I comandi touch Octa-Trigger integrati nella cornice e nella scocca dello smartphone sbloccheranno nuove pratiche modalità di gioco.

Il display è un AMOLED da 6,96″ con refresh rate di 144Hz e campionamento del tocco a ben 720Hz! Il pannello supporta ovviamente HDR10+ e ha una risoluzione di 2460×1080 pixel. Molta enfasi è stata inoltre posta sulla fotocamera popup da 44MP posizionata su un lato in modo da permettere un utilizzo in stile webcam durante lo streaming.

La doppia batteria interna ha una capacità totale di 5500mAh ed è in grado di ricaricarsi ad un massimo di 90W tramite le due porte USB Tipo-C del Lenovo Legion Phone Duel 2.

Lenovo Legion Phone Duel 2, specifiche tecniche

Dimensioni e peso 176 x 78,5 x 9,9 mm (12,56mm al centro)

259g Display 6,96″ AMOLED 2460×1080, 144Hz (720Hz campionamento del tocco), HDR10+ CPU Qualcomm Snapdragon 888 5G GPU Adreno 660 RAM e memoria interna 12GB/16GB LPDDR5

256GB/512GB UFS 3.1 Batteria e ricarica 5500mAh (2750mAh x 2)

Ricarica rapida a massimo 90W Fotocamere posteriori Principale: OmniVision OV64A da 64MP, f/1.9, 1,0 µm, 7 lenti, FOV di 82°

Secondaria: 16MP, f/2.2, 1,0 µm, FOV di 123°

Zoom digitale fino a 10x Fotocamera frontale Samsung GH1+ da 44MP, f/2.0, 0,7 µm, 5 lenti, FOV di 84˚, autofocus Audio Doppi altoparlanti frontali e Dolby Atmos

Quattro microfoni con riduzione del rumore Sistema operativo ZUI 12.5 basato su Android 11

Prezzo e disponibilità

Legion Phone Duel 2 sarà disponibile entro fine aprile 2021 sul sito ufficiale di Lenovo e in Spazio Lenovo da maggio 2021 in due opzioni di memoria:

16GB/512GB con l’accessorio charging dock incluso sarà disponibile a 999,00 euro

sarà disponibile a 12GB/256GB sarà disponibile senza accessorio charging dock a 799,00 euro

La variante con memorie da 16GB/512GB sarà disponibile in pre-order su Lenovo.com dal 12 aprile al prezzo promozionale di 899,00 euro.