Non tutti i nuovi iPad Pro sono uguali, quello da 1TB ha un chip M4 più potente

Sembra che non tutti i nuovi iPad Pro 2024 siano potenti allo stesso modo: alcuni avrebbero un chip M4 più potente di altri, almeno secondo le specifiche tecniche.

La notizia, emersa nelle ore immediatamente successive all'evento di lancio dei nuovi tablet per professionisti di Apple, afferma che nei modelli base di iPad Pro, il chip M4 abbia una CPU con 9 core, suddivisi in 3 Performance e 6 Efficiency. Scegliendo invece un modello con almeno 1TB di archiviazione, si avrebbe una CPU 10 core, con 4 Performance e 6 Efficiency.

Oltre a questo, i modelli più spaziosi di iPad Pro avrebbero anche il doppio della memoria RAM, un bel vantaggio soprattutto per gli utenti che mirano a usare le nuove versioni di Final Cut e Logic Pro per iPad.

Si tratta di una novità non da poco per Apple, che finora aveva inserito lo stesso SoC in tutte le versioni dei propri prodotti. Chi vuole massimizzare le performance del proprio iPad Pro nuovo di zecca si vedrà quindi costretto ad acquistare la versione con almeno 1TB di spazio di archiviazione, spendendo la bellezza di 730 euro in più rispetto al modello base.

La buona notizia per tutti coloro che non sono disposti a spendere così tanto in più è che, almeno in teoria, questa differenza non dovrebbe incidere troppo sulle performance. Chi sa già che non userà iPad Pro spingendolo al massimo con Final Cut o Logic Pro, potrà serenamente optare per una versione più economica, anche se meno potente.

La cattiva notizia è che si tratta di un precedente non da poco: fino ad ora, scegliere iPad con più spazio d'archiviazione dava al massimo accesso a più RAM. Ora invece sui modelli meno capienti si troveranno anche chip meno potenti, a discapito degli utenti.