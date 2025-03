L'era dei giochi PC su Android sta per iniziare

L'evoluzione del gaming su Android è pronta a raggiungere nuove vette, dando davvero un senso ai migliori smartphone gaming: Google svelerà diverse novità alla GDC della prossima settimana, tra cui alcuni sviluppi molto interessanti riguardanti il porting dei giochi PC su Android.

Con il prossimo aggiornamento del sistema operativo, Android adotterà un sistema di rendering unificato e moderno basato interamente su Vulkan. Questa API grafica diventerà ufficialmente lo standard per tutti i dispositivi Android, consentendo funzionalità avanzate come il ray tracing e l'elaborazione multithread, elementi finora appannaggio principalmente del gaming su PC.

L'adozione di Vulkan come tecnologia grafica principale rappresenta un cambiamento fondamentale nell'architettura di Android, permettendo agli sviluppatori di sfruttare potenzialità hardware finora inaccessibili sui dispositivi mobili. Google ha confermato che il prossimo rilascio di Android vedrà più dispositivi utilizzare Vulkan per processare tutti i comandi grafici.

L'era della separazione tra gaming PC e mobile sta giungendo definitivamente al termine.

Uno degli annunci più significativi riguarda il lancio di un programma pilota progettato per semplificare il porting dei giochi PC su piattaforma mobile. L'iniziativa offrirà supporto completo agli sviluppatori, dall'inizio dello sviluppo fino alla pubblicazione sul Play Store.

Grazie a questo programma, titoli come "DREDGE" e "TABS Mobile" (Totally Accurate Battle Simulator) debutteranno su Android già questo mese, mentre l'acclamato "Disco Elysium" arriverà entro la fine dell'anno, tutti ottimizzati specificamente per l'esperienza mobile.

Prestazioni ottimizzate per sessioni di gioco prolungate

Per migliorare l'esperienza di gioco su dispositivi mobili, Google ha aggiornato l'Android Dynamic Performance Framework (ADPF), introdotto lo scorso anno. Questo framework consente ai giochi e alle applicazioni ad alta intensità di risorse di regolare le prestazioni in base allo stato termico del dispositivo.

Attualmente disponibile sulla serie Pixel 9 e Galaxy S25, l'ADPF aggiornato promette sessioni di gioco più lunghe e fluide, grazie alla collaborazione con MediaTek e con i principali motori di gioco. Un miglioramento significativo che permetterà di godere di titoli impegnativi senza preoccuparsi del surriscaldamento o del consumo eccessivo della batteria.

L'espansione verso i giochi PC nativi

In un'ulteriore mossa strategica, il Google Play Games Store aggiungerà quest'anno il supporto per i giochi PC nativi, inclusi titoli esclusivi per computer. Tra questi figurano "Game of Thrones: Kingsroad", "Sonic Rumble" e "ODIN: VALHALLA RISING", ampliando notevolmente l'offerta della piattaforma.

Google sta inoltre implementando mappature personalizzate dei controlli e una barra laterale per regolazioni rapide, rendendo molti giochi immediatamente giocabili senza configurazioni complesse. In arrivo anche il supporto multi-account e multi-istanza entro questo mese, insieme a un maggiore focus sui Play Points con moltiplicatori fino a 10 volte i punti normalmente guadagnabili.

Google Play Games su PC entra in una nuova fase

Annunciata alla fine del 2021, la piattaforma Google Play Games per PC continua a evolversi e uscirà dalla fase beta per entrare in disponibilità generale "entro la fine dell'anno". La novità più rilevante è che tutti i giochi mobile saranno disponibili su PC per impostazione predefinita, con la possibilità per gli sviluppatori di disattivare questa opzione in qualsiasi momento.

I giochi riceveranno un badge di qualità che ne indicherà il livello di ottimizzazione: "Ottimizzato" significa che il gioco soddisfa tutti gli standard di qualità per un'esperienza di gioco eccellente, mentre "Giocabile" indica che il titolo soddisfa i requisiti minimi per funzionare adeguatamente su PC.

Piena compatibilità anche per i sistemi AMD

Un'importante estensione della compatibilità vede Google Play Games su PC supportare ora laptop e desktop AMD in maniera completa, ampliando significativamente la base di utenti potenziali. FIno ad oggi infatti questi PC supportavano sono un catalogo limitato di giochi del programma Google Play Games.

L'azienda sta inoltre stringendo partnership con i principali produttori di PC per rendere l'app Windows facilmente accessibile direttamente dal menu Start sui nuovi dispositivi.