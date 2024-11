LG e Samsung stanno collaborando su uno smartphone davvero speciale

Samsung e LG Uplus, il ramo telecomunicazioni di LG, collaboreranno alla creazione di un nuovo smartphone focalizzato sull'intelligenza artificiale, denominato probabilmente Galaxy ixi-O, che vedrà la luce a gennaio 2025 accanto al lancio della serie Galaxy S25. Il dispositivo integrerà l'assistente vocale ixi-O di LG Uplus con il servizio Galaxy AI di Samsung, mirando a offrire un'esperienza d'uso avanzata per il settore.

Questa partnership segna un significativo punto di svolta per LG, che, dopo aver abbandonato il mercato degli smartphone nel 2021 a causa di una ridotta base di utenti, sembra pronta a rientrare in gioco con una strategia rinnovata. L'assistente IA ixi-O, sviluppato da LG, è attualmente disponibile solo in Corea del Sud e offre funzionalità come la risposta automatica alle chiamate, la rilevazione del voice phishing in tempo reale, la registrazione e la sintesi delle conversazioni telefoniche e la trasformazione del parlato in testo.

L'integrazione delle tecnologie AI di entrambe le aziende potrebbe rafforzare significativamente la loro presenza nel mercato sudcoreano, prevedendo un iniziale lancio esclusivo per gli utenti di LG Uplus. È previsto che servizi simili verranno successivamente estesi ad altri operatori mobili nel Paese.

Sebbene il Galaxy ixi-O sarà inizialmente disponibile solo in Corea, le implicazioni di questa collaborazione sono di portata globale, poiché potrebbe stabilire nuovi benchmark per l'integrazione dell'IA nei dispositivi consumer e stimolare ulteriori innovazioni nel settore. Al prossimo Mobile World Congress a Barcellona, ci si aspetta che LG riveli ulteriori dettagli sulle sue strategie di espansione nel settore dell'intelligenza artificiale.

LG Uplus non produce solitamente smartphone. La casa è stata fondata nel 1996 distinguendosi principalmente come fornitore di servizi di telecomunicazioni. Con il recente sviluppo dell'assistente AI ixi-O, LG Uplus si è ritagliata un nuovo ruolo nell’innovazione tecnologica, andando oltre la loro attività principale.

Le collaborazioni di questo tipo non sono solo un’opportunità di condivisione delle tecnologie, ma spesso definiscono i nuovi standard del settore. L'attenzione crescente verso l'intelligenza artificiale segna l'inizio di una nuova era in cui il comportamento degli utenti e l'interazione con i dispositivi mobili diventano sempre più personalizzati e intuitivi. L’esperienza utente migliorata attraverso questi progressi AI apre porte a possibilità prima inesplorate.