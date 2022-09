Dopo la dipartita di LG dal mercato degli smartphone, l’azienda ha venduto alcuni dei suoi smartphone mai commercializzati ai propri dipendenti per un prezzo vantaggioso. Uno di questi smartphone mai giunti sul mercato è proprio LG Rollable, quello che sarebbe potuto essere il primo smartphone arrotolabile a finire tra le vostre mani.

Un ragazzo coreano è riuscito a mettere mani su LG Rollable prendendolo in prestito da uno dei dipendenti del brand e ne ha postato la recensione su YouTube.

Sappiamo bene che l’azienda sudcoreana ha deciso di chiudere i battenti per quanto riguarda la produzione di smartphone sin dal 31 luglio 2021. L’ultimo smartphone presentato è stato l’innovativo LG Wing con doppio schermo. Dopo il lancio di Wing, LG si era messa al lavoro su un altro smartphone più innovativo, annunciato durante il CES 2021, in grado di arrotolare e srotolare il display e chiamato LG Rollable.

LG Rollable era un dispositivo con estensione del display in orizzontale ed è arrivato così vicino dalla commercializzazione che il prototipo finale che si può vedere nel video è praticamente uno smartphone completo e pronto all’uso.

La scheda tecnica dello smartphone è di fascia alta, per lo meno lo era quando sarebbe dovuto giungere sul mercato:

Processore : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 RAM : 12GB

: 12GB ROM : a partire da 256GB

: a partire da 256GB Peso : 285 grammi

: 285 grammi Display : OLED con espansione del display da 6,8″ a 7,4″

: OLED con espansione del display da 6,8″ a 7,4″ Batteria: 4500mAh

Dalle specifiche appena citate si nota come sarebbe potuto diventare uno smartphone di tutto rispetto, in grado di poter mettere i bastoni tra le ruote a diversi smartphone dell’epoca.

È davvero un peccato non averlo visto in azione più da vicino, con il suo software in grado di modificare l’interfaccia in base alla dimensione srotolata del display ed il meccanismo innovativo. Noi abbiamo avuto modo di vedere da vicino il Rollable di Oppo, l’unico concorrente assieme a TCL nella realizzazione di questi prototipi che però non sono mai stati ancora venduti.

In contrapposizione a LG troviamo Samsung, l’eterna rivale sudcoreana che ha invece scelto e percorso con discreto successo la strada dei foldable come Samsung Galazy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4.

Detto ciò, tutte queste innovazioni saranno finalmente prese come punto di riferimento per la realizzazione in massa di smartphone arrotolabili nel 2023? Guardando come la tecnologia avanza è lecito sperarci.