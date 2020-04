LG, attraverso un video, ha annunciato che il nuovo smartphone Velvet sarà svelato il prossimo 7 maggio in Corea alle ore 10:00 (in Italia sarà ancora il 6 maggio). Avevamo già intravisto nel primo filmato alcuni tra i principali elementi di un device con un design ricercato.

La società coreana ha deciso di voler offrire ai consumatori uno smartphone dotato di un aspetto estetico curato nei minimi dettagli. LG Velvet offrirà uno schermo con due lati curvi e tre sensori posteriori. Quest’ultimi non sono collocati in un classico modulo fotografico: troviamo i tre sensori e il flash LED posizionati in ordine decrescente (un design definito “Raindrop”).

Per quanto riguarda la scheda tecnica, non sono stati diffusi molti dettagli. Il video diffuso pochi giorni fa ha annunciato la presenza del SoC Snapdragon 765. Dovrebbe trattarsi dal primo dispositivo di una nuova gamma di prodotti eleganti e con un design curato. LG potrebbe anche aver deciso di cambiare strategia: forse non troveremo più dei nomi alfanumerici.

Non ci resta che attendere il 7 maggio per scoprire le specifiche tecniche e tutte le informazioni su questo elegante dispositivo.