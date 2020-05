LG Velvet presto in Italia: dubbi sul prezzo

LG Velvet si prepara a sbarcare in Italia: il produttore ha appena creato una pagina ufficiale nel proprio sito web italiano. Si tratta di uno smartphone con un design ricercato, che sembrerebbe rappresentare un nuovo punto di partenza per LG.

Il device è già stato lanciato in Corea, in cui il prezzo è pari a ben 670 euro. LG Velvet presenta un ottimo display OLED da 6,8 pollici con risoluzione FullHD+ (FullVision), in cui trova posto una fotocamera frontale da 16 MP. Nella parte posteriore ci sono tre sensori: uno principale da 48 MP, un grandangolare da 8 MP e uno da 5 MP (depth).

Sotto la scocca c’è il SoC di fascia media Qualcomm Snapdragon 765G (che supporta le reti 5G), 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 2 TB) e una batteria da 4.300 mAh. Delle caratteristiche che lo rendono un prodotto che si colloca nella fascia medio-alta.

Anche se nel sito web italiano di LG è già stata creata una pagina dedicata, non è chiaro quale sarà il prezzo ufficiale. Non ci resta quindi che attendere ulteriori dettagli.