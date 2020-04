LG ha diffuso quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche di Velvet, lo smartphone che potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova strategia della società. Si tratta di un dispositivo di fascia media con ottime specifiche tecniche e un design ricercato.

Il device sarà ufficialmente svelato il 7 maggio. In attesa dell’evento di presentazione, grazie ad alcune dichiarazioni ufficiali, abbiamo modo di scoprire le caratteristiche dell’atteso prodotto. Per quanto riguarda il display, troveremo un pannello Cinema FullVision da 6,8 pollici. Il 3D Arc Design consiste in dei bordi curvi e una cornice estremamente sottile. La qualità dello schermo dovrebbe comunque essere molto alta.

Non manca un doppio altoparlante, la funzionalità che consente di analizzare il suono per ottenere la massima qualità disponibile e quella che pulisce la voce dal rumore ambientale. Nella parte posteriore troveremo ben tre sensori da 48 MP, 8 MP e 5 MP. Quest’ultimi, come abbiamo già detto, non saranno contenuti in un modulo geometrico, bensì disposti in ordine di grandezza.

Sotto la scocca troveremo il processore Snapdragon 765, compatibile con il 5G. Il SoC potrebbe essere affiancato da almeno 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e una batteria da 4.300 mAh. Da 29 aprile al 7 maggio, LG consentirà ad alcuni utenti di testare in anteprima lo smartphone.

Tutti gli altri dettagli, tra cui le informazioni sulla commercializzazione, saranno diffusi durante la presentazione ufficiale.