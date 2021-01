LG venderà la sezione mobile?

Secondo indiscrezioni riportate dalla testata coreana newspim, la società Vietnamita VinGroup avrebbe manifestato deciso interesse nella possibilità di acquisire l’attività legata agli smartphone LG localizzata in Nord America.

VinGroup è a capo di VinSmart, neo realtà che si sta occupando di investire nel settore degli smartphone. Nel dettaglio, secondo le indiscrezioni, la società avrebbe proposto ad LG l’acquisizione del segmento smartphone relativo alle vendite, il centro assistenza post-vendita, l’impianto di gestione latinoamericano e la forza lavoro che ruota attorno a queste strutture.

VinGroup avrebbe sincero interesse in questa operazione in quanto il mercato Nord Americano ha numeri interessanti per LG, posizionandosi attualmente al terzo posto con un market share del 13% nell’ultimo periodo di rilevazione.

Spostandoci dal lato di LG, il CEO dell’azienda avrebbe inviato una mail all’intero gruppo di dipendenti asserendo che “tutte le possibilità sono aperte” e l’interesse è quello di fare la scelta migliore per il bene del futuro della divisione mobile. Altresì ha aggiunto che i dipendenti non perderanno il lavoro e continueranno ad essere impiegati a prescindere da come andranno le cose.

La testata Android Authority ha ricevuto informazioni sulla questione da un portavoce LG. Questo ha confermato la veridicità della mail ma ha sottolineato che all’interno non vi era alcuna indicazione circa la vendita, ne tanto meno ad una parvenza velata di licenziamenti.

Inoltre, il portavoce avrebbe sostenuto che la mail avesse una valenza prettamente informativa, rispondendo alle voci che si sono sollevate riguardo la potenziale vendita di qualche ramo di LG ad una nuova società. Sostenendo la chiusa della mail, egli afferma che LG prenderà la decisione più opportuna per competere al meglio nelle sfide che l’aspettano lungo tutto l’arco del 2021 ma, ribadisce, ancora nulla è stato deciso.