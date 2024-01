Lo schermo di Galaxy S24 ha un problema con i colori? Forse no, ecco perché

Il nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra ha mostrato le sue incredibili capacità sin dalla sua presentazione alcuni giorni fa, dimostrando di essere uno smartphone eccezionale. Schermo ultra luminoso, telaio più resistente, prestazioni più elevate, fotocamere migliorate e durata della batteria aumentata: sono molte le caratteristiche che fanno brillare questo dispositivo. Tuttavia, a quanto pare per alcuni utenti non tutto è perfetto, soprattutto quando si tratta del nuovo schermo.

Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici del Galaxy S24 Ultra sembra presentare problemi legati ai colori. Alcuni utenti del nuovo flagship hanno notato che il display del loro smartphone mostra colori leggermente sbiaditi rispetto al Galaxy S23 Ultra. Questo problema si verifica solo quando si utilizza la modalità di colore 'Vivida' nelle impostazioni dello schermo. Con il profilo colore 'Naturale', i colori sembrano essere simili al Galaxy S23 Ultra. Gli utenti hanno iniziato a lamentarsi di questo problema su piattaforme social come Reddit e X. La stessa problematica sembra interessare anche il Galaxy S24 e il Galaxy S24+.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Come evidenziato nelle immagini qui sopra (Galaxy S23 Ultra a sinistra, Galaxy S24 Ultra a destra), la selezione del profilo 'Vivida' aumenta la saturazione dei colori sul Galaxy S23 Ultra. Tuttavia, la stessa opzione sul Galaxy S24 Ultra a malapena tocca verso l'alto l'intensità delle tinte mostrate a display. Alcuni utenti sostengono che lo switch della modalità colore 'Vivida' potrebbe non funzionare come dovrebbe e che la selezione potrebbe non essere attiva come previsto. Se questo è il caso, il problema potrebbe essere risolto facilmente con un aggiornamento software. Ci aspettiamo che la società sudcoreana rilasci un aggiornamento software nei prossimi giorni per risolvere questo problema, insieme ad altri bug rilevati in questi giorni.

Allo stato attuale, ci sono infatti anche altre questioni aperte con il Galaxy S24 Ultra. Gli utenti si lamentano che la modalità Always On Display (AoD) sembra mancare di alcune opzioni, tra cui la possibilità di ruotarla in modalità landscape e di avere controlli separati per la luminosità. La luminosità della modalità AoD è legata a quella dello schermo principale sulla serie Galaxy S24, e potrebbe risultare troppo intensa durante la notte. Inoltre, la fotocamera sembra sovraesporre alcune scene in condizioni di luce diurna, mentre in condizioni di scarsa illuminazione, i dettagli non sono così pronunciati come dovrebbero essere idealmente.

A nostro parere si tratta di una scelta precisa da parte di Samsung che vuole allontanarsi dai colori esageratamente saturi che per anni hanno contraddistinto i suoi smartphone. Nella nostra unità di test, sebbene la differenza non sia marcata come in passato, selezionando la modalità 'Vivida' i colori vengono leggermente più saturati ma senza strafare.

Si tratta decisamente di una taratura diversa del display via software, quindi non un vero problema legato all'hardware dello smartphone. Samsung potrebbe ascoltare le lamentele degli utenti e saturare ancora di più la modalità colore 'Vivida'. Ciò potrebbe però forse scontentare chi preferisce un display più vicino alla realtà anche se con colori vivaci e non sbiaditi come in modalità 'Naturale'. La soluzione migliore sarebbe probabilmente quella di aggiungere una terza modalità per accontentare chi vuole il display estremamente colorato e contrastato in modo da non cambiare l'esperienza per chi apprezza la taratura attuale del meraviglioso OLED.

Voi cosa ne pensate? Avete visto Galaxy S24 Ultra dal vivo? Trovate che il suo display sia troppo "sbiadito"?