Smart tracker: STUPENDI e costano POCHISSIMO! (18€)

Se siete alla ricerca di smart tracker dotati della medesima tecnologia di accoppiamento dei rinomati AirTag, ma desiderate risparmiare circa una decina di euro ottenendo inoltre due dispositivi anziché uno solo, allora è il momento di agire velocemente. Vi segnaliamo infatti una promozione imperdibile su Amazon: un set di questi smart tracker è disponibile oggi al prezzo speciale di soli 18,88€.

Smart tracker ANNNWZZD, chi dovrebbe acquistarli?

Questi localizzatori, venduti in una pratica confezione doppia, si rivelano un prodotto indispensabile per tutti coloro i quali tendono a dimenticare o perdere i propri oggetti personali come chiavi, portafogli o perfino animali domestici. Con un prezzo di soli 18,88€, questa soluzione senza canone mensile, si adatta all'ecosistema Apple grazie alla compatibilità con l'app "Trova il mio" per iOS.

Se vi trovate spesso a chiedere "Dove ho messo le chiavi?" o a cercare il portafoglio prima di uscire, l'acquisto di questo set diventa quasi obbligatorio. Non solo vi permetterà di localizzare in un attimo ciò che avete smarrito nelle vicinanze grazie al Bluetooth, ma vi offrirà anche la serenità di poter ritrovare oggetti lasciati fuori portata grazie alla visualizzazione della loro ultima posizione nota su mappa.

Per chi viaggia frequentemente, dimenticare un oggetto in hotel o in aeroporto può diventare un vero e proprio incubo. Grazie ai promemoria di sinistro che vi avvertono entro dieci minuti dall'allontanamento dall'oggetto tracciato, il rischio di perdere i propri beni si riduce notevolmente. La lunga durata della batteria, fino a 12 mesi, assicura inoltre che i dispositivi siano sempre operativi quando ne avete più bisogno. Insomma, per i distratti, i viaggiatori incalliti o coloro che vogliono semplicemente una maggiore tranquillità nella gestione dei propri effetti personali, questi smart tracker offrono una soluzione pratica a un prezzo accessibile.

