L'Unione Europea conferma: TikTok monopolizza i social europei

Il Tribunale Generale dell'Unione Europea ha respinto il ricorso presentato dalla società madre di TikTok, ByteDance, che contestava la classificazione della piattaforma come "gatekeeper" secondo i termini del Digital Markets Act (DMA).

Questa decisione è stata presa a seguito dell'assegnazione dello status di "gatekeeper" a TikTok nel settembre 2023, con ByteDance che ha presentato appello due mesi dopo.

TikTok ha raggiunto rapidamente una posizione di rilievo nel panorama dei social media europei.

Per l'UE i gatekeeper sono tutte quelle piattaforme attive che detengono un grande potere economico e fungono da intermediari tra utenti e aziende nel mondo del digital marketing.

Nonostante ByteDance abbia descritto TikTok come un emergente nel mercato europeo, competendo tramite lo sviluppo di funzionalità come Reels su Instagram e Shorts su YouTube, il Tribunale Generale ha mantenuto una posizione differente.

Sebbene nel 2018 TikTok fosse effettivamente un concorrente che cercava di contestare la posizione di operatori consolidati come Meta e Alphabet, ha rapidamente consolidato la sua posizione, rafforzandosi negli anni a seguire, fino a raggiungere, in breve tempo, metà delle dimensioni, in termini di numero di utenti nell'Unione Europea, di Facebook e di Instagram. Estratto della sentenza

Il giudizio del Tribunale sottolinea come TikTok abbia soddisfatto i criteri richiesti per essere considerato un gatekeeper, inclusi un valore di mercato globale di 75 milioni di euro (pari a circa 82 milioni di dollari), oltre 45 milioni di utenti attivi al mese e più di 10.000 utenti attivi, per quanto riguarda i rapporti commerciali, all'anno, nell'UE, negli ultimi tre anni.

Il DMA, entrato in vigore a marzo, vieta ai gatekeeper, che includono colossi come Alphabet, Meta e Amazon, di favorire le proprie piattaforme o forzare gli utenti a rimanere all'interno del proprio ecosistema aziendale.

ByteDance ha ora poco più di due mesi per proporre appello presso la Corte di Giustizia, l'organo giuridico supremo dell'UE, ma nel mentre un portavoce di TikTok ha rilasciato la seguente dichiarazione.