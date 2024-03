MA CHE BOMBA! iPhone 15 Pro in SUPER sconto (-170€)

Oggi iPhone 15 Pro nella versione da 128GB è disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di 1.069€, ribassato dal prezzo originale di 1.239€. Questo straordinario dispositivo è dotato di un design in titanio aerospaziale e offre un display Super Retina XDR da 6,1" con tecnologia ProMotion per prestazioni superiori. Con il sensazionale chip A17 Pro, noterete prestazioni eccezionali in ogni attività, dalla fotografia professionale alla longevità della batteria. Approfittatene ora e godetevi un risparmio del 14% su questo smartphone di ultima generazione.

iPhone 15 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPhone 15 Pro è la scelta ideale per chi si aspetta il non plus ultra in termini di performance, fotografia e design da uno smartphone. Con il suo elegante design in titanio e il display Super Retina XDR da 6,1", è pensato per chi non vuole compromessi sulla qualità visiva e sulla resistenza del dispositivo. Il refresh rate fino a 120Hz assicura una fluidità immagine senza paragoni, perfetta per gli appassionati di giochi e contenuti multimediali che richiedono il massimo delle prestazioni grafiche.

Gli amanti della fotografia troveranno nel sistema di fotocamere di iPhone 15 Pro la soluzione ideale per catturare immagini ad alta risoluzione con dettagli nitidissimi, anche a grande distanza, grazie al teleobiettivo 3x. Inoltre, la batteria di lunga durata e il chip A17 Pro garantiscono un utilizzo intensivo tutto il giorno senza preoccuparsi di ricariche frequenti, rendendolo perfetto per chi è sempre in movimento. iPhone 15 Pro si distingue per il suo design raffinato e robusto e per la sua innovativa Dynamic Island, mentre lo schermo always-on migliora l'accessibilità delle informazioni.

Attualmente disponibile a 1.069,00€, rispetto al prezzo originale di 1.239,00€, questo iPhone 15 Pro da 128GB nella colorazione Titanio naturale è un'opzione eccellente per chi cerca un dispositivo all'avanguardia che combina design, prestazioni e tecnologie innovative. Che siate appassionati di fotografia, giochi o semplicemente alla ricerca di un telefono capace di offrire prestazioni eccezionali e funzionalità avanzate di sicurezza e privacy, l'iPhone 15 Pro rappresenta una scelta solida, oggi con un ottimo rapporto qualità-prezzo!

Vedi offerta su Amazon