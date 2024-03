Rimanete sempre connessi con Tim Young Easy: 100GB in 5G e minuti illimitati a SOLI 9,99€

Se attualmente siete clienti Vodafone, Wind Tre, Very Mobile, avete meno di 25 anni e volete cambiare operatore, questa è la vostra opportunità unica per sottoscrivere un'offerta davvero conveniente: A partire da soli 9,99€ al mese, Tim Young Easy soddisfa i requisiti degli utenti più giovani che vogliono rimanere sempre connessi, offrendo un ottimo pacchetto per arricchire l'esperienza mobile anche dei clienti più esigenti.

Abbonatevi oggi per ricevere il primo mese di servizio completamente gratuito, insieme all'attivazione senza costi aggiuntivi.

Vedi offerta su Tim

Tim Young Easy, perchè approfittarne?

Con soli 9,99€ al mese Tim Young Easy vi permette di sfruttare 100GB in 5G, di cui 20GB utilizzabili in Europa, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS. Inoltre, se lo desiderate potrete personalizzare l'offerta con una serie di aggiunte, tra cui più Giga, servizi premium e molto altro, tutto a tariffe convenienti.

E non è tutto! Se avete TIM anche a casa e attivate TIM Unica Power, sul vostro smartphone potrete approfittare di GB illimitati in 5G, per una connessione senza interruzioni. Per approfittare subito di questa fantastica promo, è sufficiente attivare l'offerta online e richiedere la vostra SIM o eSIM, il tutto con procedure di attivazione semplificate.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità di migliorare la vostra esperienza mobile con Tim Young Easy. Abbonatevi ora e iniziate a godere dei vantaggi esclusivi di questa promozione. Per maggiori dettagli e per attivare l'offerta, visitate direttamente il sito web e consultate i dettagli dell'offerta.

Vedi offerta su Tim