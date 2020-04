La nuova Magic Keyboard per iPad Pro è disponibile in Italia da 339 euro

In anticipo rispetto a quanto previsto, Apple ha reso disponibile la nuova Magic Keyboard per iPad Pro che gode della retroilluminazione dei tasti e del trackapd. La nuova tastiera fisica si aggancia magneticamente all’iPad e consente di inclinare il tablet di Cupertino in diverse combinazioni, consentendo di raggiungere un’angolazione fino a 130°. Un accessorio insomma che trasforma iPad Pro in un dispositivo pienamente votato alla produttività.

I tasti retroilluminati hanno un meccanismo a forbice con escursione pari a 1 mm. Magic Keyboard è dotata di una porta USB-C per la ricarica pass-through per ricaricare l’iPad Pro senza occupare la porta di ricarica del dispositivo che resta, quindi, a disposizione per collegare eventuali accessori esterni. La nuova tastiera con trackpad integrato consente di sfruttare completamente le funzioni di iPadOS che – nella versione 13.4 – ha introdotto proprio il supporto ai trackpad. Nel momento in cui viene spostato il dito sulla superficie del trackpad, si attiva l’apposita funzionalità che, trasformando il puntatore, consente di evidenziare gli elementi dell’interfaccia.

La nuova Magic Keyboard è stata progettata per iPad Pro 2020 ma è compatibile anche con i modelli delle generazioni precedenti. Nello specifico, iPad Pro 12,9″ (3ª e 4ª generazione) e iPad Pro 11″ (1ª e 2ª generazione). La tastiera è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale del produttore con le consegne previste per la prossima settimana. Il prezzo di vendita è di 339 euro per il modello da 11 pollici e 399 euro per il modello da 12,9 pollici.