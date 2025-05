La nuova UI fa capolino già in Android 16 QPR1 Beta 1, eccola in questi screenshot

Il Material Design 3 Expressive fa il suo debutto ufficiale con l'avvio della fase di sviluppo dell'aggiornamento trimestrale QPR1 di Android 16, ora disponibile in versione Beta 1. Google apre così un nuovo capitolo nell'evoluzione estetica del suo sistema operativo mobile, introducendo elementi visuali più audaci e un'interfaccia rinnovata che promette di rivoluzionare l'esperienza utente sui dispositivi Pixel, come Pixel 9a che trovate su Amazon. Questo primo aggiornamento, che anticipa il Feature Drop di settembre, non si limita a correggere bug e migliorare le prestazioni, ma rappresenta soprattutto il banco di prova per testare sul campo il nuovo linguaggio di design che l'azienda ha preannunciato appena la scorsa settimana.

I Quarterly Platform Releases (QPR) costituiscono lo strumento con cui Google affina Android tra una versione principale e l'altra. In questo caso specifico, oltre alle ottimizzazioni di sistema e all'integrazione delle patch di sicurezza più recenti, l'aggiornamento punta i riflettori sull'evoluzione del linguaggio visivo che caratterizzerà il futuro dell'interfaccia Android. Gli utenti che hanno già installato la beta possono notare cambiamenti significativi nel centro notifiche, nelle impostazioni rapide, nella schermata di blocco e nel Pixel Launcher.

Il primo impatto evidenzia come il Material Design 3 Expressive rappresenti un'evoluzione naturale dell'attuale Material You, mantenendone i punti di forza ma introducendo palette cromatiche più espressive e layout più puliti ed essenziali. L'obiettivo dichiarato è quello di modernizzare l'interfaccia Android con elementi visivi più audaci e garantire maggiore coerenza in tutto il sistema operativo. I cambiamenti introdotti con questa beta offrono un assaggio di quella che sarà la direzione futura del design secondo Google.

La distribuzione dell'aggiornamento QPR1 Beta 1 copre un'ampia gamma di dispositivi, includendo tutti i modelli Pixel a partire dalla serie 6 fino ai recenti Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Fold e Pixel 9a, oltre alle serie Pixel Tablet. Gli utenti già iscritti al Programma Beta di Android 16 riceveranno l'aggiornamento automaticamente via OTA (over-the-air), mentre i nuovi tester possono registrarsi attraverso il sito ufficiale.

Un aspetto importante da considerare per chi desidera testare questa beta riguarda la procedura di uscita dal programma. Google raccomanda vivamente agli utenti che intendono tornare alla versione stabile di Android 16 di farlo prima di installare QPR1 Beta 1. Chi decidesse di abbandonare il programma beta dopo l'installazione dell'aggiornamento andrebbe incontro a un ripristino completo del dispositivo con conseguente perdita dei dati.

Questa prima implementazione del Material Design 3 Expressive, benché ancora in fase beta, rappresenta una finestra concreta sul futuro dell'interfaccia Android. I cambiamenti apportati al centro notifiche, alla schermata di blocco e al launcher offrono una chiara indicazione della direzione evolutiva del design Google.