MediaTek Dimensity 720 ufficiale: 5G per tutte le tasche

MediaTek ha annunciato ufficialmente Dimensity 720 5G, piattaforma hardware dedicata ai dispositivi di fascia media. Il nuovo SoC va a completare l’offerta del produttore taiwanese dei processori dotati di connettività 5G in modo da poter competere con il rivale storico – Qualcomm – in ogni fascia di prezzo. Il nuovo arrivato, infatti, andrà a scontrarsi direttamente con il recente Snapdragon 690 annunciato poche settimane fa dal colosso di San Diego.

Dimensity 720 è realizzato con il processo produttivo a 7nm di TSMC e si compone di due core ARM Cortex-A76 e sei core Cortex-A55 a 2 GHz. La parte grafica è gestita dalla GPU Mali G57. Come anticipato, parliamo di un processore in grado di connettersi alle reti di quinta generazione grazie al modem 5G integrato con supporto al 5G 2CC CA, reti stand alone (SA) e non-standalone (NSA) sub-6GHz. La tecnologia MediaTek 5G UltraSave contribuisce a migliorare le prestazioni del modem ottimizzando i consumi e salvaguardando così la batteria.

Quanto alle memorie, Dimensity 720 può essere abbinato a memoria RAM LPDDR4X fino a 12 GB e a memorie interne di tipo UFS 2.2. Il SoC mira a potenziare l’intera esperienza offerta dai dispositivi di fascia media. Per questo, supporta display con refresh rate a 90Hz, streaming video HDR10+, fotocamere singole fino a 64 Megapixel o doppie nella configurazione 20 MP + 16 MP.

Grande attenzione anche agli assistenti vocali con la funzione Voice Wakeup che – da un lato – dovrebbe ridurre il consumo energetico con i sistemi sempre attivi e – dall’altro – dovrebbe migliorare l’ascolto grazie a un sistema di soppressione del rumore.

Per il momento, non ci sono informazioni su quali saranno i primi smartphone ad adottarlo né tantomeno quando arriveranno. Nei giorni scorsi, però, si è fatta più insistente la voce che vede OPPO A72 5G con a bordo il nuovo Dimensity 720. Staremo a vedere.