MediaTek e Samsung alleate, in arrivo un Galaxy con chip Dimensity?

La gara tra MediaTek e Snapdragon va avanti ormai da tempo. Dopo la (presunta) vittoria di MediaTek, segnata dall’uscita di Dimensity 9000 (apparentemente il chip più potente sul mercato), MediaTek prende tutti alla sprovvista con una nuova mossa a dir poco inaspettata.

Stiamo parlando della collaborazione con Samsung, che – come sottolinea il leaker Ice universe – è iniziata quest’anno con l’intento di offrire un sensore fotografico ISOCELL ottimizzato per il SoC dell’azienda cinese. Il sensore fotografico in questione, un Samsung ISOCELL da 200MP, è stato prodotto in modo da funzionare perfettamente in abbinamento con MediaTek Dimensity 9000.

Leggiamo nel tweet pubblicato da @UniverseIce: Samsung ISOCELL cooperates with MediaTek to optimize 200MP sensor (“Samsung ISOCELL collabora con MediaTek per ottimizzare il sensore da 200MP”). E fin qui niente di strano. Il prosieguo però è interessante: Samsung congratulated MediaTek on the release of D9000 processor (“Samsung si congratula con MediaTek per il rilascio del processore D9000”).

La “vicinanza” tra le due società, insomma, è evidente fin da queste “congratulazioni”. E in effetti la loro alleanza non sarà limitata alla produzione del SoC di punta di MediaTek: per il futuro, infatti, si prevede l’uscita di uno smartphone Samsung con questo chip, come indicato di recente da alcuni rumor.

È vero, Samsung ha già la sua serie di SoC di nome Exynos sviluppata e prodotta autonomamente. Ciò, tuttavia, non impedirebbe all’azienda di fare un’eccezione per uno dei suoi dispositivi installandoci sopra D9000 anziché un SoC proprietario.

Intanto, MediaTek è già all’opera per portare Dimensity 9000 su diversi smartphone (a parte il già citato Samsung). Alcuni produttori hanno già confermato l’arrivo di D9000 sui loro dispositivi: stiamo parlando di Redmi, che lo utilizzerà per una variante di Redmi K50, e Oppo, per un suo prodotto della serie Find X. L’arrivo di Dimensity 9000 è atteso anche per gli smartphone Vivo e Honor.

