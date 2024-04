Mentre tu aspetti il 5G, in Cina è già stata attivata la rete di prossima generazione

La ricerca di una connettività più veloce e affidabile spinge l'innovazione a un ritmo incalzante. La Cina, un Paese all'avanguardia in questo campo, è ancora una volta in prima linea, con i principali produttori di smartphone e operatori che hanno svelato i loro piani per abbracciare la tecnologia 5.5G/5GA.

Xiaomi ha recentemente fatto segnare un nuovo record con il suo smartphone Xiaomi 14 Ultra, che ha raggiunto la velocità di 5.132Mbps su una connessione 5G Advanced. Questo traguardo, raggiunto grazie alla collaborazione con China Mobile, ZTE (che produce le attrezzature di rete) e Qualcomm (che ha prodotto e il modem Snapdragon X75 all'interno dello smartphone), sottolinea il potenziale del 5.5G nel rivoluzionare la connettività mobile.

Per non essere da meno, Oppo e Vivo, entrambe parte del gruppo BBK, hanno annunciato la loro incursione nel regno del 5.5G. La serie Find X7 di Oppo è pronta a ricevere il supporto 5.5G tramite un aggiornamento, mentre il Chief Product Officer Pete Lau ha annunciato la compatibilità del Find X7 Ultra con la rete di nuova generazione tramite una foto pubblicata online. Nel frattempo, Vivo si sta preparando a introdurre la connettività 5.5G nelle serie X Fold3, X Fold3 Pro e X100 tramite aggiornamenti OTA, dimostrando l'impegno dell'azienda a rimanere all'avanguardia.

Xiaomi, Oppo e Vivo non sono gli unici a perseguire la supremazia del 5.5G. Anche Honor ha rivelato l'intenzione di dotare la sua serie Magic6 di funzionalità 5.5G attraverso un aggiornamento software, assicurando agli utenti una transizione veloce alla prossima generazione di connettività mobile.

China Mobile si prepara a distribuire le reti 5.5G in oltre 300 città in Cina,

Cos'è esattamente il 5.5G e perché sta suscitando tanto clamore?

Il 5.5G, noto anche come 5G-Advanced o standard 3GPP Release 18, rappresenta un significativo balzo in avanti nella tecnologia della connettività mobile. Con velocità di picco promesse fino a 10Gbps in download e 1Gbps in upload, insieme a una latenza ridotta e a una maggiore stabilità della rete, il 5.5G pone le basi per esperienze trasformative in settori quali la connettività IoT e la comunicazione in tempo reale.

Sebbene alcuni possano considerare il termine "5.5G" come un termine di marketing, le sue implicazioni sono di vasta portata. Mentre i produttori di smartphone si affrettano a integrare le funzionalità 5.5G nei loro dispositivi, i consumatori possono aspettarsi una nuova era di velocità e connettività senza precedenti. I dispositivi dotati di chipset come lo Snapdragon 8 Gen 3 e il Dimensity 9300 sono pronti a fornire prestazioni eccezionali sulle reti 5.5G, aprendo la strada verso il futuro della connettività mobile.