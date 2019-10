Mi Band 4 e Honor Band 5 in sconto su Geekmall

Nell'attesa del Black Friday, Geekmall ha dato il via ad una serie di offerte proprio in occasione del periodo autunno-inverno.

L’autunno è tra noi, e come da consuetudine il mercato comincia a risvegliarsi in virtù degli sconti e delle promozioni che faranno da antipasto al tanto atteso Black Friday che, come saprete, si terrà il prossimo 29 novembre. Nell’attesa della giornata di sconti folli di Amazon e compagni, diamo oggi un’occhiata alle offerte proposte da Geekmall, che sul suo shop ha dato il via ad una serie di offerte proprio in occasione del periodo autunno-inverno. I prodotti sono molteplici e di diverse tipologie, ma tra i tanti val sicuramente la pena dare un’occhiata alle ormai celebri Mi Band 4 e Honor Band 5, le smartband rispettivamente di Xiaomi e Honor che stanno spopolando in tutto il mondo grazie ad un rapporto qualità prezzo incredibile.

Ottima qualità costruttiva, design piacevole, cinturino confortevole e peso del tutto irrisorio sono solo alcune delle caratteristiche vincenti condivise da ambo i prodotti, la cui scelta dipende più da una questione di gusto (e di prezzo) che dalle effettive differenze software. Non si tratta di prodotti esosi, ma Geekmall ha comunque pensato di scontarle entrambe portando i rispettivi prezzi a 31,90€ e 33,00€. Quale occasione migliore per togliersi lo sfizio? Di seguito una piccola selezione di ottimi prodotti offerti da Geekmall, mentre a queste coordinate potrete consultare l’intero catalogo in promozione.

La nostra selezione di offerte Geekmall

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!