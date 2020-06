Mi Band 5, a luglio in Europa ma cambia nome

Xiaomi non perde tempo. Dopo aver annunciato la nuova Mi Band 5 in Cina nella giornata di ieri, il produttore cinese ha immediatamente ufficializzato l’arrivo anche in Europa. La smartband debutterà nel Vecchio Continente il prossimo mese, ma cambia nome. Si chiamerà Mi Smart Band 5. La scelta non è stata motivata.

Cambia nome, ma non la sostanza. Il dispositivo dovrebbe essere lo stesso che abbiamo visto per il mercato cinese. Come da tradizione, le differenze dovrebbero riguardare sostanzialmente il supporto all’assistente vocale e ai pagamenti in mobilità. La versione cinese supporta l’assistente proprietario di Xiaomi e gode del chip NFC.

Secondo quanto vociferato, per la prima volta le stesse funzionalità dovrebbero raggiungere anche i mercati internazionali con Mi Smart Band 5 che si affiderebbe ad Amazon Alexa e Google Pay. Sarebbe una grande novità per gli utenti europei che – sin dagli inizi – chiedono di poter avere a disposizione sia un assistente virtuale che il chip NFC. Per il momento, non sono state rilasciate informazioni ufficiali in merito. Lo scopriremo solo nel corso del lancio globale che avverrà il prossimo mese.

Per il resto, le caratteristiche tecniche dovrebbero restare le stesse. Avremo dunque un display AMOLED da 1,2 pollici, caricatore magnetico, tracciamento del ciclo mestruale, monitoraggio della fase REM, monitoraggio di 11 attività sportive e impermeabilità fino a 5 ATM. Resta da scoprire il prezzo che – come sempre – dovrebbe essere estremamente aggressivo. Staremo a vedere!