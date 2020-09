Super offerte Microsoft sullo store ufficiale

A partire da oggi, venerdì 25 settembre, Microsoft propone delle interessanti offerte sul proprio store ufficiale. In particolare, l’iniziativa coinvolge il Surface Pro 7 (fino al 30 settembre) e il Surface Book 3 (fino al 27 settembre), ovvero due dei principali modelli della celebre linea di dispositivi, che in questi anni si è imposta come una delle migliori nel settore dei convertibili, dei notebook e degli all-in-one. Un’occasione da non farsi sfuggire nel caso si fosse alla ricerca di un computer basato su Windows 10, specie in vista del Back to School.

Del Surface Pro 7 vi abbiamo parlato ampiamente nella nostra recensione completa. Siamo di fronte al miglior convertibile del mercato, soprattutto per tutti coloro che necessitano di prestazioni importanti in mobilità. Può essere configurato con processori Intel Core i5 (esattamente quella oggetto del nostro test) o i7, abbinabili fino a 1 Terabyte di storage con standard SSD (espandibile tramite Micro-SD). Un dispositivo estremamente portatile ma, al tempo stesso, potente.

Grazie all’iniziativa Microsoft, è possibile accedere a uno sconto del 18% che, tra l’altro, coinvolge tutte le versioni in cui il Surface Pro 7 è effettivamente disponibile sul mercato. Una possibilità da non lasciarsi scappare, anche perché si tratta di un prodotto che sarà caratterizzato da un’ottima longevità, riuscendo a gestire senza troppi problemi quelli che saranno i prossimi aggiornamenti di Windows 10. Lo trovate in offerta a questo indirizzo.

Il Surface Book 3 lo abbiamo recensito qualche settimana fa. Un dispositivo che, sin dalla sua prima generazione, ha di fatto riscritto gli standard del settore, grazie soprattutto alla presenza della particolare cerniera con aggancio elettromagnetico e alla scheda video dedicata integrata nella tastiera. Disponibile nelle versioni da 13,5 e 15 pollici, può essere configurato con processori Intel Core i5 o i7, con la RAM che può raggiungere i 16 Gigabyte. Considerando il valore del dispositivo, poterlo acquistare con il 19% di sconto (a questo indirizzo) è davvero un’opportunità unica.

Importante sottolineare la qualità del servizio offerta dal Microsoft Store, ovvero il negozio online ufficiale del gigante di Redmond. La spedizione per il Surface Pro 7 e per il Book 3 è gratuita, senza dimenticare la possibilità di reso o sostituzione a seconda dei casi specifici. Il tutto con la possibilità, una volta effettuato l’ordine, di poterne seguire l’evoluzione step-by-step fino alla consegna presso l’indirizzo indicato. Insomma, è il momento giusto per acquistare un Surface.