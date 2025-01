Microsoft e Oracle sarebbero in corsa per il controllo di TikTok

Oracle e un gruppo di investitori, tra cui Microsoft, sono in trattative per acquisire le operazioni globali di TikTok, secondo quanto riportato da NPR. ByteDance manterrebbe una partecipazione di minoranza nell'app, mentre Oracle supervisionerebbe "l'algoritmo, la raccolta dati e gli aggiornamenti software di TikTok".

Questa potenziale acquisizione rappresenta un nuovo capitolo nella saga di TikTok negli Stati Uniti, dove l'app è stata oggetto di scrutinio per presunti rischi alla sicurezza nazionale. L'accordo mirerebbe a "minimizzare la proprietà cinese" dell'app, rispondendo così alle preoccupazioni espresse dall'amministrazione americana.

La notizia delle trattative arriva dopo che Trump ha emesso un ordine esecutivo che concede a TikTok e ad altri un periodo di grazia di 75 giorni da qualsiasi azione esecutiva relativa all'obbligo di ByteDance di cedere TikTok.

Foto di SAM-RIZ44 da Pixabay

Oracle già fornisce gran parte dell'infrastruttura di rete di TikTok. Un potenziale accordo permetterebbe, dunque, all'azienda di "monitorare efficacemente e fornire supervisione su ciò che accade con TikTok", secondo una fonte anonima citata da NPR.

Il coinvolgimento di Microsoft non è chiaro oltre al fatto che è impegnata nelle trattative. L'azienda era già stata coinvolta in un precedente tentativo di acquisizione di TikTok nel 2020, insieme proprio a Oracle e Walmart.

Nonostante ciò la questione non è certa, giacché il presidente Trump ha negato di star lavorando con Oracle su un accordo. In un volo verso la Florida, Trump ha dichiarato: "Non con Oracle. Numerose persone stanno parlando con me, persone molto importanti, riguardo all'acquisto e prenderò quella decisione probabilmente nei prossimi 30 giorni."

Tra gli altri nomi che avrebbero considerato l'acquisto di TikTok figurano Elon Musk, il miliardario immobiliare Frank McCourt e il conduttore di Shark Tank Kevin O'Leary. Trump, però, aveva precedentemente espresso il desiderio che Larry Ellison, co-fondatore di Oracle, acquistasse la piattaforma. Insomma, la corsa sembra essere ancora aperta.