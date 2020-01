Microsoft, Surface Duo avvistato tra le mani del CEO Satya Nadella

Microsoft, in seguito alla presentazione in anteprima del nuovo dispositivo Surface Duo, dovrebbe portare sul mercato il nuovo device entro fine 2020. Nonostante gli utenti debbano ancora attendere molto prima di poter toccare con mano il nuovo Surface Duo, il CEO della grande azienda multinazionale è attualmente tra i fortunati a poterlo utilizzare in anteprima.

Presentato in occasione di un evento lo scorso ottobre, il Surface Duo è stato mostrato al mondo come un nuovo smartphone dual screen realizzato dall’azienda di Redmond e caratterizzato dalla presenza di due schermi uniti da una rivoluzionaria cerniera in grado di piegarsi fino a 360°. Inoltre, lo smartphone sarà contrassegnato dalla presenza del sistema operativo Android e di numerose app Microsoft già preinstallate.

A diminuire la lunga attesa che ci separa dal lancio sul mercato dello smartphone, è una foto del CEO di Microsoft, Satya Nadella, diffusa nelle scorse ore sul web. Questa, mostra infatti l’amministratore delegato mentre utilizza il nuovo smartphone dual screen.

Microsoft CEO @satyanadella pulls out the new foldable Surface and I get mesmerized. Darn slick device! @YahooFinance pic.twitter.com/OxWK3jAGLS — Brian Sozzi (@BrianSozzi) January 12, 2020

Inevitabilmente, il suo obiettivo è quello di testare in prima persona un dispositivo che non appena giungerà sul mercato dovrà offrire delle prestazioni ottimali riuscendo a conquistare un grande numero di utenti. Nonostante non ci siano conferme ufficiali, presumibilmente l’azienda deciderà di implementare sullo smartphone anche la recente versione di Microsoft Launcher arricchendo ulteriormente il dispositivo di nuove funzionalità.