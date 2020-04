Surface Earbuds di Microsoft arriveranno presto anche in Europa. La società, dopo aver lanciato gli auricolari negli Stati Uniti d’America già alla fine del 2019, ha annunciato l’intenzione di proporli anche ai consumatori europei.

Le vendite in Europa inizieranno il 6 maggio e il costo sarà pari a 199 euro, quindi più di Samsung Galaxy Buds+ (disponibili all’acquisto su Amazon). Il design di questi auricolari (compatibili con Windows 10, Android e iOS) è decisamente diverso rispetto a quello di altri prodotti della stessa categoria. Microsoft ha infatti deciso di creare delle superfici circolari abbastanza ampie che consentono di sfruttare i controlli touch, con cui gestire la riproduzione dell’audio.

Il produttore punta molto sull’integrazione con il pacchetto Office. Gli utenti potranno quindi accedere alla propria casella di posta elettronica Outlook, scorrere le slide di PowerPoint e molto altro. Inoltre, sarà possibile usufruire dell’assistente virtuale Cortana e ascoltare musica direttamente da Spotify.

Per quanto riguarda l’autonomia, Microsoft ha annunciato che sarà possibile ascoltare fino a 24 ore di musica (compresa la ricarica offerta dalla custodia). Nella scheda tecnica troviamo le seguenti specifiche: due microfoni in ogni auricolare, driver da 13,6 mm, connettività Bluetooth 4, risposta in frequenza pari a 20 Hz/20 kHz e certificazione IPX4. Ricordiamo inoltre che Samsung potrebbe presto lanciare degli auricolari true wireless con un design rinnovato.