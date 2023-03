Gli ultimi top di gamma sella serie S di Samsung sono dei prodotti già fantastici se comprati singolarmente, ma possono diventare ancora più utili ai loro possessori se accompagnati dai migliori accessori per Samsung Galaxy S23 che è possibile trovare sulla piazza.

Vi abbiamo già parlato delle migliori cover e dei migliori vetri e pellicole protettive, ma in questa guida vi parleremo di altri accessori e in particolar modo dei caricabatterie (in quanto non inclusi nella confezione), dei supporti per auto e per finire delle powerbank. Giusto per precisare, i prodotti qui di seguito sono tutti compatibili sia con S23 che con S23+ che con S23 Ultra. Non ci resta altro che augurarvi una buona lettura!

Indice

Migliori caricabatterie per Samsung Galaxy S23

Tutti coloro che acquistano uno smartphone della serie Samsung Galaxy S23, sono sicuramente a conoscenza del fatto che all’interno della confezione non vi è il caricabatterie, per questo motivo è importante fare una scelta intelligente in merito a quale caricabatterie acquistare da accompagnare a uno di questi tre smartphone di Samsung.

Qui di seguito vi riportiamo dei caricabatterie che possono soddisfare le esigenze di tutti, infatti troverete quelli da parete, quelli wireless e quelli da auto.

Caricabatterie originale Samsung da 45W

Se stiamo parlando dei migliori caricabatterie per Samsung Galaxy S23, è d’obbligo iniziare con quello originale marchiato Samsung e puntare su questo è anche un ottimo modo per andare sul sicuro e non sbagliare acquisto.

Questo caricabatterie da parete offre una velocità massima di ricarica fino a 45W. Bisogna però precisare, che la velocità di 45W è raggiungibile soltanto utilizzando i modelli S23+ e S23 Ultra, in quanto il modello “base” supporta velocità di ricarica fino a 25W. Questo significa che l’S23 “normale” si ricaricherà comunque in modo corretto attraverso questo caricabatterie, ma non sfruttando la massima potenza di questo prodotto. Nella confezione è incluso anche un cavo da USB di tipo C a USB di tipo C della lunghezza di un metro.

Caricabatterie originale Samsung da 45W | Amazon

Caricabatterie da parete Phonillico da 25W

Vi segnaliamo questo ottimo ed economico caricabatterie da 25W che risulterà compatibile e funzionante con tutti e tre i modelli della serie S23 di Samsung. Ad ogni modo, questo prodotto è particolarmente consigliato per i possessorri della versione “normale”, ovvero dell’S23, in quanto questo modello di smartphone è dotato della ricarica super rapida USB PD 3.0 fino a 25W e di una batteria da 3.900 mAh.

Il caricabatterie in questione monta una singola porta USB di tipo C e all’interno della confezione vi è incluso anche un comodo cavo USB di tipo C della lunghezza di un metro.

Caricabatterie da parete Phonillico da 25W | Amazon

Caricabatterie da parete Einlike da 45W

Se invece possedete un Samsung Galaxy S23+ oppure un Samsung Galaxy S23 Ultra, ecco che allora potreste orientarvi verso un caricabatterie da parete da 45W. Questo perché i due modelli appena citati supportano lo standard di ricarica Quick Charge a 45 W.

Il modello S23+ è provvisto di un’eccellente batteria da 4.700 mAh, mentre il modello Ultra ne monta una da 5.000. Ad ogni modo, almeno per quanto riguarda il modello Ultra, sarà possibile ricaricalo da 0% a 65% in soli 30 minuti attraverso questo tipo di caricabatterie. Il modello S23+, invece, richiederà giusto qualche minuto in più.

Il caricabatterie è provvisto di una singola porta USB di tipo C e il cavo USB di tipo C della lunghezza di 2 metri è incluso nella confezione.

Caricabatterie da parete Einlike da 45W | Amazon

Samsung Wireless Charger Single 15W

Siete alla ricerca di una comoda e veloce ricarica wireless? Allora quello che fa per voi è proprio un caricabatterie wireless, che non necessita di un cavo che fa da tramite tra lo smartphone e il caricabatterie. Basterà semplicemente appoggiare lo smartphone alla base di ricarica e questo comincerà a caricarsi!

Quello che vi presentiamo qui di seguito è il pad di ricarica wireless ufficiale di Samsung che offre una velocità di ricarica massima a 15W. Come sempre, se uno vuole andare sul sicuro può sempre orientarsi verso i prodotti originali. Degno di nota è il fatto che con questo caricabatterie è possibile ricaricare anche le Galaxy Buds con una velocità massima di 4,5W, ma non sarà possibile ricaricare gli smartwatch Galaxy Watch in modalità wireless.

Samsung Wireless Charger Single 15W | Amazon

Caricabatterie wireless Spigen da 15W

Questo caricabatterie fino a 15W (con la serie S23 la velocità massima sarà di 10W) offre tutta la comodità della ricarica wireless ma, ovviamente, porta con sé anche tempi di ricarica maggiori. Giusto per ricordare, questo caricabatterie wireless necessita di un cavo USB di tipo C (incluso nella confezione) da collegare alla base di ricarica e al caricabatterie a muro (l’adattatore a muro non è incluso).

Caricabatterie wireless Spigen da 15W | Amazon

Caricabatterie Auto KCgrape da 48W

Chi è sempre in viaggio, di sicuro ha bisogno di un caricabatterie da auto in modo da caricare velocemente il proprio Samsung Galaxy S23 in mobilità. Certo, quasi tutte le automobili sono dotate di una porta USB per la ricarica, ma spesso queste garantiscono velocità nettamente inferiori a quelle raggiungibili attraverso un adattatore per auto.

Detto questo, il caricabatterie per auto in oggetto offre una ricarica complessiva da 48W, nello specifico, può ricaricare fino a 30W con la porta USB di tipo C e fino a 18W con la porta USB di tipo A. Quello che più interessa a un possessore di uno degli smartphone della serie S23 è proprio l’entrata USB di tipo C con ricarica PD (Power Delivery). In questo caso specifico, il wattaggio massimo sarà di 25W, che è decisamente una ricarica piuttosto rapida.

Un dettaglio da non trascurare è la presenza del cavo da USB di tipo C a USB di tipo C, della lunghezza di 2 metri, all’interno della confezione.

Caricabatterie Auto KCgrape da 48W | Amazon

Migliori supporti per auto per Samsung Galaxy S23

Quando si è alla guida, ormai c’è quasi sempre bisogno del nostro caro amico navigatore e spesso il navigatore lo usiamo proprio attraverso il nostro smartphone. Solo che lo smartphone non si può utilizzare durante la guida! La soluzione a questo problema si chiama supporto per auto e in particolare ora andremo a vedere i migliori supporto per auto per Samsung Galaxy S23.

UGREEN Supporto Telefono da Auto

Un primo supporto per auto perfetto per Samsung Galaxy S23 è quello marchiato UGREEN. Si tratta di un semplicissimo supporto da attaccare direttamente alle bocchette dell’aria della propria auto.

Questo supporto è dotato di bloccaggio automatico, in modo da non far scivolare lo smartphone a ogni dosso che incontriamo. Inoltre, il corpo è fatto di alluminio e i cuscinetti di silicone. Infine, cosa non da poco, è possibile rimuovere e spostare lo smartphone facilmente utilizzando una sola mano.

UGREEN Supporto telefono da Auto | Amazon

UGREEN Supporto Cellulare da Auto a Ventosa

Sempre marchiato UGREEN, vi segnaliamo anche un supporto da auto a ventosa. A differenza di quelli che si attaccano alle bocchette dell’aria, questo tipo di supporto per auto si attacca attraverso una ventosa o al parabrezza o al cruscotto e risulta essere molto stabile e saldo.

Questo supporto è dotato di un braccio estensibile fino a un massimo di 19cm, che può anche essere regolato a piacere con un raggio di 220°. Inoltre, supporta telefoni fino a 7.2″, quindi è l’ideale per tutta la triade della serie S23 di Samsung, anche per la versione Ultra, dato che quest’ultima gode di un ampio display da 6,8″.

UGREEN Supporto Cellulare da Auto a Ventosa | Amazon

Migliori power bank per Samsung Galaxy S23

Chi è in viaggio per tutta la giornata e oltre, ha senz’altro bisogno di un’ottima power bank per non far morire la batteria del proprio Samsung Galaxy S23. Dato che questi tre smartphone hanno batterie piuttosto importanti (soprattutto la versione Ultra), è fondamentale saper scegliere una power bank adatta alle esigenze.

iPosible Power bank da 26.800mAh

Questa power bank marchiata iPosible da ben 26.800 mAh è dotata di quattro porte periferiche: due USB di tipo A con QuickCharge 4.0, una Micro USB e una USB di tipo C che fa sia da input che da output, quindi quest’ultima porta serve sia a ricaricare dispositivi che a ricaricare la power bank stessa.

Una caratteristica davvero lodevole di questo prodotto è la velocità di ricarica massima ottenibile attraverso la porta USB di tipo C (che è quella che più interessa ai possessori di Samsung S23), in quanto sarà possibile ricaricare fino a una potenza di 25W. Questo significa che, almeno per quanto riguarda il modello base della serie S23, la velocità di ricarica sarà pari a quella massima ottenibile anche con un caricabatterie da parete.

Power bank AUDIDH Wireless da 33.800mAh

Vi segnaliamo anche questa power bank wireless da 33.800 mAh marchiata AUDIDH che offre cinque porte periferiche oltre alla ricarica wireless sulla parte superiore.

In merito alle velocità di ricarica, è possibile ricaricare uno smartphone della serie S23 in modalità wireless a 15W. Per quanto riguarda invece la ricarica attraverso cavo USB di tipo C, è possibile ricaricare uno degli smartphone Samsung in oggetto a 25W utilizzando la porta PD (Power Delivery).

Power bank FAHEFANA da 10.000 mAh

Un’ottima power bank economica è quella marchiata FAHEFANA da 10.000 mAh. Questo prodotto ti consentirà di ricaricare totalmente per circa due volte il tuo Samsung Galaxy S23 Ultra, dato che quest’ultimo gode di una batteria da 5.000 mAh.

La power bank in oggetto è dotata di quattro porte in uscita (quindi di ricarica), due porte USB di tipo A, una di tipo C e una Micro USB. L’unica porta che fa sia da input che da output è la USB di tipo C, che servirà, infatti, anche per ricaricare la power bank stessa. In merito alla velocità di ricarica per quanto riguarda uno dei tre S23, questa sarà di 15W attraverso la porta USB di tipo C.

Power bank VEEKTOMX da 30.000 mAh

Se invece le vostre esigenze richiedono un uso intenso del vostro caro S23 oppure dovete ricaricare più dispositivi nell’arco della giornata, ecco che allora la power bank marchiata VEEKTOMX da 30.000 mAh potrebbe fare al caso vostro.

Questa power bank è provvista di cinque porte di uscita (quindi di ricarica), vale a dire di 3 porte USB di tipo A, una Micro USB e una USB di tipo C. Queste ultime due porte fanno anche da porte di ingresso e possono quindi essere utilizzate per ricaricare la power bank stessa.

Uno smartphone della serie S23 può essere ricaricato interamente attraverso la porta USB di tipo C con una velocità di ricarica di 20W per circa 5-6 volte.