Honor | I migliori prodotti del 2021

Honor è appena tornata sul mercato italiano ed è pronta a riconquistare una base d’utenza sempre più esigente con una gamma in continua crescita di dispositivi tecnologici in grado di coniugare stile, performance e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il primo smartphone di questa nuova era, l’Honor 50, si inserisce all’interno di un mercato sempre più competitivo, puntando tutto sulla condivisione di contenuti, e conquista la fascia media grazie a un’estetica realizzata nei minimi dettagli e a un comparto fotografico completamente ripensato, ma offre soprattutto i tanto ambiti servizi Google.

Honor propone anche, con la serie di laptop MagicBook, una gamma di PC Windows 10 compatti e performanti, in grado di diventare i perfetti compagni per lo studio e la produttività. Non mancano, nella nuova line-up del brand asiatico, accessori tecnologici come i wearable e gli auricolari true wireless.

I migliori device Honor del 2021

Dagli smartwatch ai PC Windows, passando per gli smartphone Android, in ogni suo prodotto Honor coniuga il know-how di anni di esperienza con la volontà di offrire qualcosa di nuovo all’interno del panorama della tecnologia, trovando il giusto equilibrio tra estetica e funzionalità.

Già da oggi potrete trovare tutti questi nuovi device sullo store proprietario HiHonor: per festeggiare in grande stile non solo le festività, ma anche il suo ritorno sul mercato italiano, il brand propone una serie di offerte durante tutto il mese di dicembre.

Honor ha deciso di offrire a voi tutti lettori di Tom’s Hardware un ulteriore sconto esclusivo: inserendo in fase di acquisto il codice sconto ATOMSB entro il 30 novembre, il prezzo di Honor 50 diminuirà di altri 20 euro, promozione che si somma alle altre elencate di seguito.

Non volete farvi scappare gli sconti su HiHonor ma siete ancora indecisi su quale device faccia al caso vostro? Questa lista vi servirà per orientarvi meglio in base alle vostre esigenze.

Honor 50 – Per i vlogger più accaniti

Il grande ritorno sulle scene di Honor nel campo della telefonia mobile è avvenuto con l’Honor 50, un mid-range fortemente votato alla produzione e alla condivisione dei contenuti. Fin dalla scocca con retro in vetro, impreziosita in alcune colorazioni con un trattamento che la rende simile al diamante, Honor 50 è un dispositivo che non ha intenzione di passare inosservato.

Oltre allo stile, il brand pensa tuttavia anche alla sostanza: il nuovo Honor 50 è infatti dotato del chip Qualcomm Snapdragon 778G con connettività 5G, in grado di garantire performance sorprendenti anche nelle sessioni di gaming più intense con l’aiuto della GPU Turbo X.

Il comparto fotocamere, racchiuso nel retro dal caratteristico design a doppio anello, è il vero fiore all’occhiello di Honor 50: oltre al sensore principale, che raggiunge addirittura i 108MP, sono incluse una fotocamera grandangolare da 8MP, una fotocamera macro da 2MP e una fotocamera di profondità da 2MP per ottimizzare gli scatti notturni. Completano il quadro una selfie cam da 32MP e una serie di ottimizzazioni software pensate per il vlogging.

Honor 50 Lite – Per chi cerca lo stile senza compromessi

Da poco è approdato sul mercato europeo, dotato dei tanto ambiti servizi Google, anche il nuovo Honor 50 Lite. Diverso dal “fratello maggiore” nel design ma non nell’anima, questo device è in grado di garantire funzionalità avanzate a un prezzo competitivo.

Ritorna anche in questo caso il comparto fotocamere a quattro sensori, questa volta incapsulati all’interno di un singolo anello con un sensore principale da 64MP, mentre il display LCD con risoluzione FullHD+ copre addirittura il 94,4% della superficie frontale per un’esperienza più immersiva che mai. La batteria da 4300mAh supporta inoltre la ricarica HONOR SuperCharge a 66W.

Il nuovo Honor 50 Lite arriva in Italia con 6GB di RAM e ben 128GB di storage espandibili tramite microSD. A garantire prestazioni sempre fluide ci pensa il processore Qualcomm Snapdragon 662, mentre al proprio interno Honor 50 Lite monta Android 11 personalizzato con l’interfaccia MagicUI 4.2.

Honor MagicBook X 14 – Per i veri nomadi digitali

Il laptop più compatto della nuova gamma MagicBook è perfetto per chi conduce una vita in movimento ma non può rinunciare alle funzionalità di un PC Windows. Completo sotto ogni aspetto, leggero e resistente, l’Honor MagicBook X 14 presenta un display da 14 pollici FullHD con cornici ultrasottili e protezione contro la luce blu.

Ad animare il MagicBook X 14 ci pensa il processore Intel Core di decima generazione i3-10110U o i5-10210U, mentre la memoria RAM integrata parte da 8GB out of the box ed è espandibile fino a ben 16GB.

Questo laptop si dimostra completo anche sotto il profilo della connettività, grazie alle tre porte USB (di cui una tipo-C), alla porta HDMI e al jack da 3,5mm. Completa il quadro una webcam pop-up, nascosta sotto alla tastiera per salvaguardare la privacy.

Honor MagicBook X 15 – Per le lunghe giornate di lavoro

Grazie al suo rapporto schermo/corpo che arriva all’87% il nuovo MagicBook X 15 riesce a inserire un display ampio in un corpo da laptop compatto. Questo notebook, equipaggiato anch’esso con chip Intel Core i3 o i5, condivide con il fratello minore molte delle specifiche tecniche che lo rendono un laptop perfetto per la produttività.

I nuovi MagicBook X sono in grado di sostenere intere giornate di lavoro grazie alla batteria da 42Wh che garantisce fino a 13 ore di autonomia con una singola carica e supporta inoltre la ricarica rapida a 65W.

Sia su Honor MagicBook X 14 che sul MagicBook X 15 è presente anche l’utile feature Multi-Screen Collaboration, che permette di condividere a distanza i file sul proprio smartphone Honor direttamente dal PC.

Honor MagicBook PRO AMD – Per chi vuole solo il meglio

Il nuovo flagship della gamma dei laptop di Honor non lascia spazio a compromessi, portando performance eccellenti su ogni fronte e un design in grado di compattare il display Full View da ben 16,1 pollici in un form factor pari a quello di un regolare laptop da 15,6 pollici.

Sotto la scocca di metallo del nuovo MagicBook PRO trova spazio il processore AMD Ryzen 5 4600H a 6 core con scheda grafica AMD Radeon. La RAM preinstallata ammonta a ben 16GB, mentre lo storage interno è di 512GB SSD. Il sistema interno a doppia ventola permette infine una gestione del flusso d’aria in grado di mantenere sempre alte le prestazioni del dispositivo.

Completano il quadro del nuovo Honor MagicBook PRO una tastiera retroilluminata full-size con webcam pop-up e un ampio trackpad ad alta precisione, che rendono questo laptop una stazione di lavoro portatile pienamente funzionale perfetta per editing e produttività.

Honor MagicWatch 2 – Per chi vuole il futuro al polso

La seconda generazione di smartwatch di Honor offre agli utenti fino a 14 giorni di autonomia, la piena compatibilità con gli smartphone Android e iOS e una serie di feature dedicate a salute e benessere a un prezzo imbattibile rispetto ai competitor sul mercato.

Questo smartwatch presenta un’anima sportiva grazie a ben 15 modalità software pensate per il fitness, ai sensori per il battito cardiaco e all’impermeabilità certificata fino a 5 atmosfere. Non può mancare inoltre il GPS, che permette di tenere sempre sotto controllo la propria posizione anche durante le escursioni in alta quota.

In pieno stile Honor, anche l’occhio vuole la sua parte: il MagicWatch 2 è disponibile con quadranti di due diverse misure, da 46 e 42mm: entrambe le versioni possono presentare cinturino nero o marrone e sono dotate di display AMOLED rispettivamente da 1,39 e 1,20 pollici con Always-On Display.

Honor Band 6 – Per i patiti del fitness

Nell’arsenale degli amanti dell’attività sportiva non può mancare una fitness band come Honor Band 6: questo dispositivo compatto e leggero offre diverse modalità di allenamento anche professionale, per poter seguire le proprie routine senza distrazioni.

Mentre vi allenate, Honor Band 6 tiene monitorata la vostra frequenza cardiaca costantemente, in modo da avvisare tempestivamente eventuali anomalie grazie alla tecnologia TruSeen 4.0. Completano il quadro il saturimetro integrato e una serie di algoritmi dedicati al sonno e al ciclo mestruale: sono molti i modi in cui Honor Band 6 si prende cura di voi.

Oltre alle funzionalità dedicate alla salute e al fitness Honor Band 6 è pienamente compatibile con gli smartphone: grazie al quadrante AMOLED da 1,47 pollici potrete controllare direttamente da questo device le notifiche, l’otturatore della fotocamera, la riproduzione dei brani musicali e gli impegni giornalieri.

Honor Earbuds 2 Lite – Per gli amanti della musica

Non possono mancare, nella gamma dei nuovi prodotti Honor, degli auricolari true wireless in grado di offrire la migliore esperienza d’ascolto possibile a un prezzo contenuto. Gli Honor Earbuds 2 Lite presentano un design in-ear moderno e confortevole e sono disponibili in due colori, bianco o nero lucido.

Gli Honor Earbuds 2 Lite supportano la cancellazione attiva del rumore durante l’ascolto della musica, ma le funzionalità offerte all’ascoltatore non finiscono qui: una tecnologia AI permette di ridurre i rumori di fondo delle chiamate e la modalità Awareness permette di sostenere conversazioni faccia a faccia senza togliere gli auricolari dall’orecchio.

La batteria degli Earbuds 2 Lite consente infine fino a 32 ore di riproduzione continua con una singola ricarica della custodia, mentre con una singola ricarica delle cuffie si può arrivare a ben 10 ore di riproduzione musicale ininterrotta.

