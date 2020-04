I migliori smartphone tra 500 e 600 euro

Il segmento compreso tra 500 e 600 euro è uno dei più particolari del panorama smartphone. È una fascia di prezzo strana, che sembra quasi abbandonata dai vari produttori, perché si trova a metà strada tra i top di gamma e i dispositivi di fascia media. Diventa però la più interessante poiché viene popolata maggiormente dalle varie proposte di fascia alta che nel corso dei mesi subiscono il naturale e fisiologico calo di prezzo. Un fenomeno che tocca particolarmente il mondo Android rispetto a quello iOS.

È così che ci troviamo davanti a smartphone con una scheda tecnica di alto livello a prezzi decisamente interessanti. In questo articolo, dunque, vi guideremo verso l’acquisto selezionando quelli che – a parer nostro – sono i migliori smartphone del momento tra 500 e 600 euro. La lista verrà costantemente aggiornata per offrirvi sempre le migliori soluzioni disponibili.

Huawei P30 Pro

È uno smartphone che non ha bisogno di presentazione. P30 Pro punta tutto sul comparto fotografico integrando ben quattro fotocamere posteriori. La grande novità è la fotocamera periscopica che abilita un incredibile zoom ottico 5X. Il teleobiettivo da 8 MP è abbinato a un sensore principale da 40 MP, un grandangolare da 20 MP e un ultimo da 2 MP. Frontalmente, una fotocamera da 32 MP in un discreto notch.

Non solo comparto fotografico. Tutta la scheda tecnica è da primo della classe: ottime prestazioni, display OLED da 6,47 pollici con bordi curvi, batteria da 4.200 mAh e scocca completamente in vetro. Ad accompagnare il processore, ci sono 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Insomma, uno smartphone completo a cui manca solamente il jack audio da 3,5 mm. Indicato per chi desidera un dispositivo con una fotocamera eccezionale, ottima autonomia e ampio display. Arrivato sul mercato a quasi 1000 euro, è ora acquistabile a quasi metà prezzo (qui la recensione).

Display: 6,47 pollici AMOLED, 2340 x 1080, 19,5:9

6,47 pollici AMOLED, 2340 x 1080, 19,5:9 Processore: Kirin 980

Kirin 980 RAM: 8 GB

8 GB Storage: 128 GB espandibili

128 GB espandibili Fotocamera posteriore : 40 MP (f/1.6) + 8 MP (f/3.4) + 20 MP (f/2.2) + TOF

: 40 MP (f/1.6) + 8 MP (f/3.4) + 20 MP (f/2.2) + TOF Fotocamera anteriore: 32 Megapixel (f/2.0)

32 Megapixel (f/2.0) Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, Dual-SIM, NFC

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, Dual-SIM, NFC Batteria: 4.200 mAh, ricarica con Type-C

4.200 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 9 EMUI 10

OnePlus 7T

OnePlus 7T (qui la recensione) offre delle prestazioni di altissimo livello grazie alla presenza dello Snapdragon 855+ di Qualcomm con 8 GB di RAM. La memoria interna da 128 GB è purtroppo non espandibile. La batteria da 3.800 mAh non lo rende un campione d’autonomia ma in aiuto c’è il supporto alla ricarica rapida Warp Charge 30T.

Parliamo di uno smartphone aggiornatissimo arrivato con già a bordo Android 10. Scontato dunque l’aggiornamento ad Android 11. Il display è un Fluid AMOLED da 6,55 pollici con refresh rate a 90 Hz, mentre la fotocamera posteriore gode di tre sensori (48 MP + grandangolare da 16 MP + teleobiettivo da 12 MP). Non è indicato per chi cerca uno smartphone compatto. Anche qui, manca il jack audio da 3,5 mm.

Display: 6,5 pollici Fluid AMOLED, 1080 x 2400, 20:9

6,5 pollici Fluid AMOLED, 1080 x 2400, 20:9 Processore: Snapdragon 855+

Snapdragon 855+ RAM: 8 GB

8 GB Storage: 128 GB non espandibili

128 GB non espandibili Fotocamera posteriore : 48 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.2) +16 MP (f/2.2)

: 48 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.2) +16 MP (f/2.2) Fotocamera anteriore: 16 MP (f/2.0)

16 MP (f/2.0) Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, NFC, Dual-SIM

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, NFC, Dual-SIM Batteria: 3.800 mAh, ricarica con Type-C

3.800 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 10 con OxygenOS 10

Google Pixel 4

Pixel 4 è la scelta ideale per chi desidera uno smartphone dalle dimensioni compatte e dalle ottime prestazioni. La proposta targata Google gode di un display P-OLED da 5,7 pollici circondato da una cornice in cui trova spazio la fotocamera anteriore da 8 MP, il sensore ToF 3D assieme a tutte le componenti che servono per attivare le Motion Sense. È possibile infatti gestire alcune azioni sullo smartphone muovendo le mani ma senza toccare il dispositivo. Manca il sensore biometrico. Lo sblocco avviene tramite i sensori per il riconoscimento del volto.

Il punto di forza è senza dubbio la perfetta integrazione con il software che – in questo caso – è Android 10 nella sua forma più pura. Due le fotocamere posteriori (12 Mp + 16 Mp). Le dimensioni compatte hanno un impatto sulla batteria da 2.800 mAh che potrebbe creare qualche problema di autonomia, come abbiamo sottolineato nella nostra recensione. La memoria interna da 64 GB purtroppo non è espandibile. Esiste comunque una versione da 128 GB.

Display: 5,7 pollici P-OLED, 1080 x 2280, 19:9

5,7 pollici P-OLED, 1080 x 2280, 19:9 Processore: Snapdragon 855

Snapdragon 855 RAM: 6 GB

6 GB Storage: 64 GB non espandibili

64 GB non espandibili Fotocamera posteriore : 12 MP (f/1.7) + 16 MP (f/2.4)

: 12 MP (f/1.7) + 16 MP (f/2.4) Fotocamera anteriore: 8 Megapixel (f/2.0) + TOF 3D

8 Megapixel (f/2.0) + TOF 3D Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, NFC

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, NFC Batteria: 2.080 mAh, ricarica con Type-C

2.080 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 10

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Il punto di forza di Galaxy Note 10 Lite è il pennino. La S-Pen non cambia rispetto ai modelli principali più costosi, le funzionalità sono le stesse e offre un’esperienza utente che nessun altro dispositivo sul mercato è attualmente in grado di offrire. Volgete la vostra attenzione altrove se cercate maneggevolezza. È un phablet che può contare su un ampio display Super AMOLED da 6,7 pollici. Al centro, un foro per la fotocamera da 32 MP.

Il comparto fotografico posteriore si compone di tre fotocamere (versatili e soddisfacenti). Discreta l’autonomia garantita dalla batteria da 4.800 mAh. Galaxy Note 10 Lite, inoltre, integra il jack audio da 3,5 mm che come avete potuto vedere comincia a diventare raro in questa fascia di prezzo. Il software è completissimo ed aggiornato (Android 10). A questo link, trovate la recensione completa.

Display: 6,7 pollici Super AMOLED, 1080 x 2400, 20:9

6,7 pollici Super AMOLED, 1080 x 2400, 20:9 Processore: Exynos 9810

Exynos 9810 RAM: 6 GB

6 GB Storage: 128 GB espandibili

128 GB espandibili Fotocamera posteriore : 12 MP (f/1.7) + 12 MP (f/2.4) + 12 MP (f/2.2)

: 12 MP (f/1.7) + 12 MP (f/2.4) + 12 MP (f/2.2) Fotocamera anteriore: 32 Megapixel (f/2.2)

32 Megapixel (f/2.2) Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, NFC, S-Pen

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, NFC, S-Pen Batteria: 4.500 mAh, ricarica con Type-C

4.500 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 10 con One UI 2.0

Samsung Galaxy S10

È la proposta di fascia alta del 2019 targata Samsung. Arrivato sul mercato a 929 euro, è ora acquistabile a meno di 600 euro. La parte frontale è occupata da un display da 6,1 pollici di ottima qualità. Il foro sullo schermo ospita la fotocamera anteriore da 10 Megapixel. Sul retro, invece, in un modulo rettangolare disposto in orizzontale troviamo tre fotocamere: 12 MP + 12 MP + 16 MP.

Nella media l’autonomia garantita dalla batteria da 3.400 mAh. A proposito di ricarica, c’è la ricarica wireless e la funzionalità di wireless powershare: è possibile caricare un altro dispositivo – a patto che sia compatibile con la ricarica senza fili – semplicemente poggiandolo sulla back cover del Galaxy S10. C’è il jack audio da 3,5 mm.

Display: 6,1 pollici Dynamic AMOLED, 1440 x 3040, 19,5:9

6,1 pollici Dynamic AMOLED, 1440 x 3040, 19,5:9 Processore: Exynos 9820

Exynos 9820 RAM: 8 GB

8 GB Storage: 128 GB espandibili

128 GB espandibili Fotocamera posteriore : 12 MP (f/1.5) + 12 MP (f/2.4) + 16 MP (f/2.4)

: 12 MP (f/1.5) + 12 MP (f/2.4) + 16 MP (f/2.4) Fotocamera anteriore: 10 Megapixel (f/1.9)

10 Megapixel (f/1.9) Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, NFC, radio FM

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, NFC, radio FM Batteria: 3.400 mAh, ricarica con Type-C

3.400 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 9 con One UI 2.0

iPhone Xr

A partire da questa fascia di prezzo, finalmente possiamo cominciare a inserire gli smartphone di casa Apple. A meno di 600 euro, vi proponiamo iPhone Xr (qui la recensione): un dispositivo dalle ottime prestazioni e dalle dimensioni compatte. Il display è un pannello LCD da 6,1 pollici. Grazie al processore A12 Bionic, assicura le stesse prestazioni dei fratelli maggiori offrendo allo stesso tempo una maggiore autonomia. Se desiderate uno smartphone iOS senza spendere cifre da capogiro, iPhone Xr fa per voi.

La configurazione disponibile prevede 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna non espandibili. Sul retro, c’è una sola fotocamera da 12 Megapixel mentre frontalmente troviamo un sensore da 7 Megapixel. Insomma, iPhone Xr è ancora un dispositivo assolutamente valido. Non bisogna sottovalutare poi gli aggiornamenti software che continuerà a ricevere. Arrivato con iOS 12, si è aggiornato ad iOS 13 e dovrebbe essere in lista anche per la futura versione del sistema operativo.

Display: 6,1 pollici LCD, 1792 x 828, 326 ppi, 19.5:9

6,1 pollici LCD, 1792 x 828, 326 ppi, 19.5:9 Processore: A12 Bionic

A12 Bionic RAM: 3 GB

3 GB Storage: 64 GB non espandibili

64 GB non espandibili Fotocamera posteriore : 12 MP (f/1.8)

: 12 MP (f/1.8) Fotocamera anteriore: 7 Megapixel (f/2.2)

7 Megapixel (f/2.2) Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, Dual-SIM (eSIM), NFC

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, Dual-SIM (eSIM), NFC Batteria: 2.942 mAh, ricarica con porta Lightning

2.942 mAh, ricarica con porta Lightning Sistema operativo: iOS 12

