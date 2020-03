I migliori smartphone tra 200 e 250 euro

Sono sempre più numerosi i produttori che decidono di sviluppare delle proposte da collocare nella fascia di prezzo compresa tra 200 e 250 euro. Questi smartphone offrono agli utenti delle caratteristiche di tutto rispetto, senza però dover spendere una quantità molto alta di denaro. La fascia media, nel 2020, è ricchissima di device imperdibili, grazie soprattutto a società come Xiaomi, Samsung e Huawei, tutte molto attive in questo segmento di mercato.

Compiere una scelta potrebbe però essere più complesso del previsto: il mercato tende spesso a essere inondato di proposte, molte delle quali non pienamente soddisfacenti. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di scrivere questa guida in cui troverete i migliori smartphone con un costo compreso tra 200 e 250 euro. Continua a seguirci: l’articolo sarà costantemente aggiornato con futuri prodotti.

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi è una delle aziende più attive in questa fascia di prezzo. Gli smartphone prodotti hanno delle specifiche tecniche molto interessanti e un design spesso curato. Un esempio è proprio Xiaomi Mi 9 Lite, versione internazionale di Mi CC9. Il design è molto simile a quello dei fratelli maggiori, ma con delle piccole differenze. Non abbiamo una fotocamera frontale pop-up, ma un’oramai classico notch. Le dimensioni, abbastanza importanti, potrebbero rendere difficoltoso l’utilizzo con una singola mano. Il gioco di luce della scocca posteriore è molto interessante, specialmente nel modello di colore blu. L’autonomia è ottima, grazie alla batteria da 4.030 mAh, e le specifiche tecniche sono ideali anche per i consumatori con delle particolari esigenze, come i videogiocatori.

Display: SuperAMOLED da 6,39 pollici e risoluzione FullHD+ (1080 x 2340 pixel)

SuperAMOLED da 6,39 pollici e risoluzione FullHD+ (1080 x 2340 pixel) Processore: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710

Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 RAM: 6 GB

6 GB Storage: 128 GB espandibili

128 GB espandibili Fotocamera posteriore : 48 MP (f/1.8), 8 MP (grandangolare), 2 MP (Effetto bokeh)

: 48 MP (f/1.8), 8 MP (grandangolare), 2 MP (Effetto bokeh) Fotocamera anteriore: 32 MP (f/2.0)

32 MP (f/2.0) Connettività : Bluetooth 5, Wi-Fi a/b/g/n/ac, GPS, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC, 4G

: Bluetooth 5, Wi-Fi a/b/g/n/ac, GPS, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC, 4G Batteria: 4.030 mAh (ingresso Type-C)

4.030 mAh (ingresso Type-C) Sistema operativo: Android 9 Pie

Redmi Note 8 Pro

La seconda proposta è firmata da Redmi, il brand legato a Xiaomi. Redmi Note 8 Pro è il successore di un fortunatissimo smartphone e ha riscosso un ottimo successo, complice il costo molto contenuto e gli ottimi materiali utilizzati per la realizzazione. Di buona qualità il comparto fotografico: 64 MP (f/1.8), 8 MP (f/2.2, grandangolare), 2 MP (f/2.4, macro) e 2 MP (profondità di campo). Le altre caratteristiche tecniche lo rendono un ottimo smartphone di fascia media: processore MediaTek Helio G90T, 6 GB di RAM, 64/128 GB di ROM e una batteria da 4.500 mAh.

Display: Full screen a goccia da 6.53 pollici e risoluzione 1080 x 2340 pixel

Full screen a goccia da 6.53 pollici e risoluzione 1080 x 2340 pixel Processore: Mediatek Helio G90T

Mediatek Helio G90T RAM: 6 GB

6 GB Storage: 64/128 GB espandibili

64/128 GB espandibili Fotocamera posteriore : 64 MP, 8 MP (ultra-grandangolare), 2 MP (Ultra macro), 2 MP (profondità)

: 64 MP, 8 MP (ultra-grandangolare), 2 MP (Ultra macro), 2 MP (profondità) Fotocamera anteriore: 20 MP

20 MP Connettività : Bluetooth 5.0 con A2DP/LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou, Dual-SIM, radio FM

: Bluetooth 5.0 con A2DP/LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou, Dual-SIM, radio FM Batteria: 4.500 mAh

4.500 mAh Sistema operativo: Android 9 Pie (MIUI 10)

Motorola Moto G8 Plus

Motorola Moto G8 Play è un’altra soluzione valida. Il prodotto non punta moltissimo sul design, che non presenta nulla di innovativo, quanto piuttosto sulle specifiche tecniche. Le dimensioni del prodotto sono abbastanza importanti, a causa anche dell’ampio display Max Vision da 6,3 pollici. Molto interessante il comparto fotografico posteriore, che può contare sui sensori da 48 MP, 16 MP e 5 MP. Le foto, anche in caso di scarsa luminosità, saranno di ottima qualità. Il processore Snapdragon 665, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, assicura agli utenti delle buone prestazioni.

Display: Display Max Vision da 6,3 pollici

Display Max Vision da 6,3 pollici Processore: Qualcomm Snapdragon 665

Qualcomm Snapdragon 665 RAM: 4 GB

4 GB Storage: 64 GB espandibili

64 GB espandibili Fotocamera posteriore : 48 MP, 16 MP, 5 MP

: 48 MP, 16 MP, 5 MP Fotocamera anteriore: 25 MP

25 MP Connettività : Bluetooth 5.0 con A2DP/LE, 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/Galileo, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC

: Bluetooth 5.0 con A2DP/LE, 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/Galileo, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC Batteria: 4.000 mAh (Type-C)

4.000 mAh (Type-C) Sistema operativo: Android 9 Pie

Samsung Galaxy M30s

La serie Samsung Galaxy M non è ricchissima di smartphone, ma il brand ha deciso di curare molto i corrispondenti prodotti. Una tra le proposte migliori è Samsung Galaxy M30s, che garantisce fotografie di alta qualità e un’ottima autonomia, grazie alla capiente batteria da 6.000 mAh. La costruzione non è di certo un punto forte del dispositivo, che si colloca nella fascia bassa e brilla per le sue specifiche. Troviamo infatti il processore Exynos 9611, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Display: 6,4 pollici, Super AMOLED, 1080 x 2400 pixel

6,4 pollici, Super AMOLED, 1080 x 2400 pixel Processore: Exynos 9611

Exynos 9611 RAM: 4 GB

4 GB Storage: 64 GB (espandibile fino a 512 GB)

64 GB (espandibile fino a 512 GB) Fotocamera posteriore : 48 MP, 8 MP, 5 MP

: 48 MP, 8 MP, 5 MP Fotocamera anteriore: 16 MP

16 MP Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou, Dual-SIM, radio FM, 4G LTE

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou, Dual-SIM, radio FM, 4G LTE Batteria: 6.000 mAh (USB Type-C)

6.000 mAh (USB Type-C) Sistema operativo: Android 9 Pie

Huawei P30 Lite

Huawei P30 Lite è uno smartphone di fascia medio/bassa lanciato nel 2019 e che ha riscosso un discreto successo. I consumatori sono infatti attratti dal prezzo abbastanza basso e dalle buone specifiche tecniche (ovviamente per il segmento di riferimento). Il device è costruito con ottimi materiali e prende molti dei pregi degli altri membri della famiglia “P30”. Il display è ampio e molto luminoso, l’autonomia è discreta, le fotografie sono abbastanza buone (Huawei punto molto su questo aspetto) e le caratteristiche lo rendono un ottimo smartphone di fascia medio/bassa.

Display: 6,15 pollici, IPS LCD, 1080 x 2312 pixel

6,15 pollici, IPS LCD, 1080 x 2312 pixel Processore: HiSilicon Kirin 710

HiSilicon Kirin 710 RAM: 4 GB

4 GB Storage: 128 GB (espandibile fino a 512 GB)

128 GB (espandibile fino a 512 GB) Fotocamera posteriore : 48 MP, 8 MP, 2 MP

: 48 MP, 8 MP, 2 MP Fotocamera anteriore: 24 MP

24 MP Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou, Dual-SIM, radio FM, 4G LTE

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou, Dual-SIM, radio FM, 4G LTE Batteria: 3.340 mAh (con USB Type-C)

3.340 mAh (con USB Type-C) Sistema operativo: Android 9 Pie

Un mercato immenso

In questo articolo abbiamo incluso una lista dei migliori smartphone con un costo compreso tra 200 e 250 euro che, come abbiamo detto, sarà costantemente aggiornata con successivi prodotti. Tra le pagine di Tom’s Hardware potete trovare diverse liste in cui sono presenti dispositivi con un costo diverso. In particolare:

