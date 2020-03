I migliori smartphone tra 150 e 200 euro

Il segmento compreso tra 150 e 200 euro è uno dei più interessanti del mercato smartphone. In questa fascia di prezzo infatti è possibile acquistare dei dispositivi performanti e soddisfacenti a prezzi accessibili. Dalla serie Galaxy A di Samsung alle proposte di Xiaomi, Huawei, Realme, Motorola e altri, sono tante le opzioni che si presentano all’utente in fase d’acquisto.

Come ben sappiamo, non sempre è facile orientarsi nella scelta quando le differenze tra i vari smartphone sono poche. Per questo motivo, con questo articolo vi guideremo verso l’acquisto selezionando quelli che – a parer nostro – sono i migliori smartphone del momento tra 150 e 200 euro. La lista verrà costantemente aggiornata man mano che sul mercato verranno immessi nuovi dispositivi o quando il fisiologico calo di prezzo che caratterizza il mondo Android toccherà gli smartphone attualmente più costosi.

Se state cercando qualcosa di più economico, vi invitiamo a consultare le guide realizzate ad hoc in cui elenchiamo i migliori smartphone al di sotto di 100 euro e i migliori smartphone tra 100 e 150 euro. Se, invece, non avete limiti di budget e state cercando il dispositivo adatto alle vostre esigenze, potete leggere la guida raggiungibile tramite questo link.

Xiaomi Mi A3

Mi A3 è uno smartphone Android One. Nonostante alcune scelte tecniche – come la presenza di un display con risoluzione HD+ – abbiano attirato alcune critiche, queste hanno un notevole vantaggio in termini di autonomia. Nella nostra recensione, abbiamo sottolineato proprio l’autonomia sopra la media merito anche della batteria da 4.030 mAh e di un software in versione stock. La parte frontale è occupata da un pannello AMOLED da 6,09 pollici con sensore biometrico implementato sotto il display e un notch a goccia che ospita la fotocamera da 32 Megapixel.

Xiaomi Mi A3, smartphone Android One

Sul posteriore, è stato integrato un sistema di tripla fotocamera (48 Megapixel + 8 Megapixel + 2 Megapixel): comparto fotografico versatile e soddisfacente. Le prestazioni sono ottime grazie allo Snadragon 665 di Qualcomm con 4 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di memoria interna espandibile. Manca purtroppo l’NFC, per cui niente pagamenti in mobilità. Se per voi è un elemento irrinunciabile, potete valutare l’acquisto di Redmi Note 8T dotato della stessa piattaforma hardware ma con l’interfaccia grafica MIUI di Xiaomi.

Display: 6,09 pollici AMOLED, 720 x 1.560, 19,5:9

6,09 pollici AMOLED, 720 x 1.560, 19,5:9 Processore: Snapdragon 665

Snapdragon 665 RAM: 4 GB

4 GB Storage: 64 GB espandibili

64 GB espandibili Fotocamera posteriore : 48 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4)

: 48 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Fotocamera anteriore: 32 Megapixel (f/2.0)

32 Megapixel (f/2.0) Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, radio FM

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, radio FM Batteria: 4.030 mAh, ricarica con Type-C

4.030 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 9 One

Realme 5 Pro

Realme 5 Pro incarna alla perfezione la filosofia dell’ottimo rapporto qualità/prezzo del marchio cinese. è un dispositivo in grado di assicurare delle ottime prestazioni. Il grande compromesso da accettare è ancora l’assenza del chip NFC. Per il resto, con una cifra che resta al di sotto dei 200 euro, ci si può portare a casa uno smartphone che risulta fluido e affidabile nell’utilizzo quotidiano grazie allo Snapdragon 712 di Qualcomm con 4 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna espandibile.

Esiste anche una versione con 8 Gigabyte di RAM venduta su Amazon a 249 euro. Tuttavia, la configurazione 4/128 Gigabyte è già di per sé soddisfacente. La parte frontale è occupata da un display IPS LCD da 6,3 pollici con risoluzione Full-HD+ e notch a goccia per la fotocamera da 16 Megapixel. Ben quattro le fotocamere posteriori che garantiscono degli scatti di buona qualità. Soddisfacente anche l’autonomia assicurata dalla batteria da 4.035 mAh. Ottimo per un pubblico giovane grazie a una scocca con colorazioni a gradiente.

Display: 6,3 pollici IPS LCD, 1080 x 2340, 19,5:9

6,3 pollici IPS LCD, 1080 x 2340, 19,5:9 Processore: Snapdragon 712

Snapdragon 712 RAM: 4 GB

4 GB Storage: 128 GB espandibili

128 GB espandibili Fotocamera posteriore : 48 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)

: 48 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4) Fotocamera anteriore: 16 Megapixel (f/2.0)

16 Megapixel (f/2.0) Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, radio FM

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, radio FM Batteria: 4.035 mAh, ricarica con Type-C

4.035 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 9

Samsung Galaxy A40

La serie Galaxy A di Samsung copre proprio la fascia media e bassa del mercato smartphone. Nel segmento compreso tra 150 e 200 euro, segnaliamo attualmente la presenza del Galaxy A40: un dispositivo con delle caratteristiche interessanti. La configurazione disponibile è quella con 4 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di memoria interna. Il processore Exynos 7904 è chiamato a muovere un ottimo display Super AMOLED da 5,9 pollici con risoluzione Full-HD+.

Galaxy A40

Diventa dunque la scelta ideale per chi desidera uno smartphone con un ottimo display che non abbia dimensioni esagerate. Due fotocamere posteriori (16 Megapixel e 5 Megapixel), una da 25 Megapixel sulla parte frontale. La batteria da 3.100 mAh consente di coprire un’intera giornata. Completissima la connettività che offre anche il modulo NFC.

Display: 5,9 pollici Super AMOLED, 1080 x 2340, 19,5:9

5,9 pollici Super AMOLED, 1080 x 2340, 19,5:9 Processore: Exynos 7904

Exynos 7904 RAM: 4 GB

4 GB Storage: 128 GB espandibili

128 GB espandibili Fotocamera posteriore : 16 MP (f/1.7) + 5 MP (f/2.2)

: 16 MP (f/1.7) + 5 MP (f/2.2) Fotocamera anteriore: 25 Megapixel (f/2.0)

25 Megapixel (f/2.0) Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC Batteria: 3.100 mAh, ricarica con Type-C

3.100 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 9

Moto G8 Plus

Moto G8 Plus è uno smartphone che assicura delle ottime prestazioni e una autonomia soddisfacente. Ancora una volta il merito è del processore Snapdragon 665 accoppiato a 4 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di spazio di archiviazione e della batteria da 4.000 mAh. Il design è quello tradizionale dei dispositivi della casa alata, con il sensore biometrico posto sul retro in cui è inciso il logo Motorola.

Il comparto fotografico si compone di un sensore principale da 48 Megapixel, un grandangolare da 16 Megapixel e un terzo da 5 Megapixel. Il display IPS LCD da 6,3 pollici integra una fotocamera da 25 Megapixel. Moto G8 Plus non dimentica la porta Type-C, la radio FM, il jack audio da 3,5 mm e il chip NFC. Insomma, è un dispositivo completo.

Display: 6,3 pollici IPS LCD, 1080 x 2280, 19:9

6,3 pollici IPS LCD, 1080 x 2280, 19:9 Processore: Snapdragon 665

Snapdragon 665 RAM: 4 GB

4 GB Storage: 64 GB espandibili

64 GB espandibili Fotocamera posteriore : 48 MP (f/1.7) + 16 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.2)

: 48 MP (f/1.7) + 16 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.2) Fotocamera anteriore: 25 Megapixel (f/2.0)

25 Megapixel (f/2.0) Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC Batteria: 4.000 mAh, ricarica con Type-C

4.000 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 9

Honor 9X

Honor 9X è lo smartphone perfetto per un pubblico giovane alla ricerca di un prodotto dal tratto riconoscibile. La scocca ricrea dei piacevoli giochi di colore, mentre la fotocamera anteriore da 16 Megapixel è implementata in un meccanismo a scomparsa. La parte frontale è così interamente occupata dal display IPS LCD da 6,59 pollici. Il design non sacrifica le prestazioni assicurate dal collaudato Kirin 710F con 4 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna espandibile.

Sono ben tre le fotocamere posteriori: principale da 48 Megapixel, grandangolare da 8 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per l’effetto bokeh. La batteria da 4.000 mAh può riuscire a coprire anche 48 ore. Manca purtroppo l’NFC. Se per voi è un elemento irrinunciabile, potete valutare l’acquisto di Huawei P Smart Z 2019 che ne è dotato (questo il link all’acquisto). In questo caso, però, dovrete scendere a compromessi sul comparto fotografico posteriore composto da due sensori (16 MP + 2 MP).

Display: 6,59 pollici IPS LCD, 1080 x 2340, 19,5:9

6,59 pollici IPS LCD, 1080 x 2340, 19,5:9 Processore: Kirin 710F

Kirin 710F RAM: 4 GB

4 GB Storage: 128 GB espandibili

128 GB espandibili Fotocamera posteriore : 48 MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)

: 48 MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4) Fotocamera anteriore: 16 Megapixel (f/2.2) popup

16 Megapixel (f/2.2) popup Connettività : Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, radio FM

: Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, radio FM Batteria: 4.000 mAh, ricarica con Type-C

4.000 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 9 EMUI 9.1

