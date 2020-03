I migliori smartphone tra 100 e 150 euro

Chi lo ha detto che non si può acquistare uno smartphone valido al di sotto dei 150 euro? I vari produttori guardano sempre con grande interesse alla fascia bassa del mercato smartphone proponendo dei dispositivi molto validi rispetto alla cifra richiesta. Il segmento compreso tra i 100 e 150 euro è quello in cui una buona parte di utenti si identifica.

Come tutto il mercato smartphone, le alternative sono tante. La scelta finale spesso dipende da piccoli dettagli. Non sempre è facile orientarsi quando si ha a disposizione una lista infinita di dispositivi. C’è chi cerca uno smartphone basandosi esclusivamente su una specifica esigenza senza tener conto del budget (in questo caso vi rimandiamo alla guida raggiungibile tramite questo link) e c’è chi invece fa la prima selezione basandosi sul prezzo di vendita.

Per questo, abbiamo deciso di selezionare per voi i migliori smartphone per ogni fascia di prezzo cercando di andare incontro alle esigenze di tutti. In questo articolo, ci occuperemo di quelli che – a parer nostro – sono i migliori smartphone compresi tra 100 e 150 euro. Con l’arrivo dei marchi cinesi, il rapporto qualità/prezzo è diventato sempre più elevato ed è possibile anche trovare smartphone con caratteristiche appartenenti alle fasce più alte, come può essere – per esempio – il modulo NFC o la scocca in vetro. Se siete interessati ad acquistare smartphone al di sotto di 100 euro, invece, vi rimandiamo alla guida realizzata ad hoc cliccando qui. Continueremo ad aggiornare costantemente il presente articolo non appena saranno disponibili nuovi dispositivi.

Redmi Note 8T

Redmi Note 8T è lo smartphone che incarna alla perfezione il concetto del rapporto qualità/prezzo. Le ottime prestazioni sono garantite dal processore Snapdragon 665 di Qualcomm. Sul mercato italiano, è disponibile in due configurazioni: 3/32 Gigabyte e 4/64 Gigabyte. È su quest’ultima variante che consiglio di puntare a patto di voler superare di poco il limite di 150 euro. La parte frontale è dominata da un ampio display da 6.3 pollici con risoluzione Full-HD+.

È un dispositivo completo che non chiede rinunce. Ottima autonomia grazie alla batteria da 4.000 mAh; comparto fotografico soddisfacente con sensore principale da 48 Megapixel accoppiato a un grandangolare da 8 Megapixel e altri due da 2 Megapixel. Frontalmente, invece, offre una fotocamera da 13 Megapixel. A completare la scheda tecnica ci sono l’NFC (presenza non scontata in questa fascia di prezzo) e il jack audio da 3.5 mm. Il Bluetooth però è fermo alla versione 4.2.

Display: 6,3 pollici IPS LCD, 1.080 x 2340, 19,5:9

6,3 pollici IPS LCD, 1.080 x 2340, 19,5:9 Processore: Snapdragon 665

Snapdragon 665 RAM: 3 GB

3 GB Storage: 32 GB espandibili

32 GB espandibili Fotocamera posteriore : 48 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)

: 48 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4) Fotocamera anteriore: 13 Megapixel (f/2.0)

13 Megapixel (f/2.0) Connettività : Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC

: Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC Batteria: 4.000 mAh, ricarica con Type-C

4.000 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 9 con MIUI 10

Redmi 7

Redmi 7 è la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo performante a un prezzo accessibile. In Italia, è disponibile in tre configurazioni diverse: 2/16 Gigabyte 3/32 Gigabyte e 3/64 Gigabyte (tutte acquistabili a cifre inferiori a 150 euro). La memoria interna è inoltre espandibile tramite micro-SD. Lo Snapdragon 632 di Qualcomm assicura delle ottime prestazioni e una elevata autonomia grazie alla presenza della batteria da 4.000 mAh.

La parte frontale ospita un display IPS LCD da 6,26 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1520 pixel) con notch a goccia per la fotocamera da 8 Megapixel. Redmi 7 vanta una doppia fotocamera posteriore: sensore principale da 12 Megapixel e sensore da 2 Megapixel. Presente il jack audio da 3,5 mm, la radio FM ma il Bluetooth è in versione 4.2.

Display: 6,26 pollici IPS LCD, 720 x 1.520, 19:9

6,26 pollici IPS LCD, 720 x 1.520, 19:9 Processore: Snapdragon 632

Snapdragon 632 RAM: 2/3 GB

2/3 GB Storage: 16/32/64 GB espandibili

16/32/64 GB espandibili Fotocamera posteriore : 12 MP (f/2.2) + 2 MP

: 12 MP (f/2.2) + 2 MP Fotocamera anteriore: 8 Megapixel (f/2.0)

8 Megapixel (f/2.0) Connettività : Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, jack audio, Dual-SIM, radio FM

: Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, jack audio, Dual-SIM, radio FM Batteria: 4.000 mAh, ricarica con micro-USB

4.000 mAh, ricarica con micro-USB Sistema operativo: Android 9 con MIUI 11

Samsung Galaxy A20e

In questa fascia di prezzo, Samsung mette a disposizione una serie di dispositivi validi appartenenti alla serie Galaxy A. Tra questi, abbiamo deciso di inserire Galaxy 20e: uno smartphone ben costruito che mette a disposizione il solito software completo a cui il produttore sudcoreano ci ha abituati. È disponibile in una sola configurazione che prevede comunque 3 Gigabyte di RAM e 32 Gigabyte di memoria interna espandibile. Adatto per chi desidera uno smartphone dalle dimensioni non troppo generose. Il display infatti ha una diagonale di 5.8 pollici.

Galaxy A20e

Due le fotocamere posteriori (13 Megapixel + 5 Megapixel), una sola quella frontale da 8 Megapixel incastonata in un moderno notch a goccia. Buona l’autonomia garantita da una batteria da 3.000 mAh. Completissima la connettività che non dimentica il jack audio da 3,5 mm, la porta Type-C, il Bluetooth 5.0 e il chip NFC per i pagamenti in mobilità (presenza non scontata in questa fascia di prezzo).

Display: 5,8 pollici IPS LCD, 720 x 1.560, 19,5:9

5,8 pollici IPS LCD, 720 x 1.560, 19,5:9 Processore: Exynos 7884

Exynos 7884 RAM: 3 GB

3 GB Storage: 32 GB espandibili

32 GB espandibili Fotocamera posteriore : 13 MP (f/1.9) + 5 MP (f/2.2)

: 13 MP (f/1.9) + 5 MP (f/2.2) Fotocamera anteriore: 8 Megapixel (f/2.0)

8 Megapixel (f/2.0) Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC Batteria: 3.000 mAh, ricarica con Type-C

3.000 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 9 con One UI

Samsung Galaxy A10

È l’alternativa se preferite uno schermo più ampio ma un prezzo ancor più contenuto. Più economico del fratello maggiore Galaxy 20e, Samsung Galaxy A10 integra un display da 6,2 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1520 pixel). Il processore, in questo caso, è accompagnato da 2 Gigabyte di RAM e 32 Gigabyte di spazio di archiviazione espandibile.

Galaxy A10

La parte frontale ospita una fotocamera da 5 Megapixel, mentre sul retro spunta un sensore da 13 Megapixel. Buona l’autonomia assicurata dalla batteria da 3.400 mAh. C’è il jack audio da 3,5, ma la porta di ricarica è di tipo micro-USB. Il Bluetooth è aggiornato all’ultima versione 5.0. Assente il chip NFC per pagare tramite lo smartphone. Insomma, è un dispositivo in grado di svolgere le attività quotidiane senza però grandi pretese.

Display: 6,2 pollici IPS LCD, 720 x 1.520, 19:9

6,2 pollici IPS LCD, 720 x 1.520, 19:9 Processore: Exynos 7884

Exynos 7884 RAM: 2 GB

2 GB Storage: 32 GB espandibili

32 GB espandibili Fotocamera posteriore : 13 MP (f/1.9)

: 13 MP (f/1.9) Fotocamera anteriore: 5 Megapixel (f/2.0)

5 Megapixel (f/2.0) Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, jack audio, Dual-SIM, radio FM

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, jack audio, Dual-SIM, radio FM Batteria: 3.400 mAh, ricarica con micro-USB

3.400 mAh, ricarica con micro-USB Sistema operativo: Android 9 con One UI

Nokia 4.2

Nokia 4.2 è uno smartphone che chiede poche rinunce. È uno smartphone Android One e come membro appartenente a questo programma gode di aggiornamenti software rapidi e puntuali. Arrivato sul mercato con Android 9, è stato aggiornato ad Android 10 e molto probabilmente riceverà l’aggiornamento anche al futuro Android 11. Insomma, è lo smartphone ideale per chi è alla ricerca di un prodotto che sia affidabile nel tempo.

Per una cifra che si aggira intorno ai 120 euro, Nokia 4.2 offre una scocca realizzata in vetro, ottime prestazioni grazie allo Snapdragon 439 di Qualcomm, un display da 5,71 pollici e una doppia fotocamera posteriore (13 Megapixel + 2 Megapixel). La fotocamera anteriore, invece, è da 8 Megapixel. Due le configurazioni possibili: 2/16 Gigabyte e 3/32 Gigabyte. La batteria da 3.000 mAh assicura un’ottima autonomia. C’è il chip NFC.

Display: 5,71 pollici IPS LCD, 720 x 1.520, 19:9

5,71 pollici IPS LCD, 720 x 1.520, 19:9 Processore: Snapdragon 439

Snapdragon 439 RAM: 2/3 GB

2/3 GB Storage: 16/32 GB espandibili

16/32 GB espandibili Fotocamera posteriore : 13 MP (f/2.2) + 2 Megapixel

: 13 MP (f/2.2) + 2 Megapixel Fotocamera anteriore: 8 Megapixel (f/2.0)

8 Megapixel (f/2.0) Connettività : Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC

: Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC Batteria: 3.400 mAh, ricarica con micro-USB

3.400 mAh, ricarica con micro-USB Sistema operativo: Android 9 One

Motorola One Macro

Come deducibile dal nome, Motorola One Macro è uno smartphone che punta tutto sul comparto fotografico. Sul pannello posteriore in vetro, infatti, troviamo ben tre fotocamere: un sensore principale da 13 Megapixel abbinato a un sensore da 2 Megapixel per gli scatti in modalità macro e un ultimo da 2 Megapixel per la profondità di campo. È da 8 Megapixel invece la fotocamera anteriore.

È ideale per chi necessita di un ampio spazio di archiviazione. Il processore MediaTek Helio P70 è affiancato a 4 Gigabyte di RAM e ben 64 Gigabyte di memoria interna espandibile, più che sufficienti ad assicurare delle ottime prestazioni grazie anche a un software pulito e leggero. La batteria è da 4.000 mAh. Peccato per l’assenza del chip NFC che avrebbe completato il quadro della connettività.

Display: 6,2 pollici IPS LCD, 720 x 1.520, 19:9

6,2 pollici IPS LCD, 720 x 1.520, 19:9 Processore: MediaTek Helio P70

MediaTek Helio P70 RAM: 4 GB

4 GB Storage: 64 GB espandibili

64 GB espandibili Fotocamera posteriore : 13 MP (f/2.0) + 2 Megapixel (f/2.2 macro) + 2 Megapixel (f/2.2)

: 13 MP (f/2.0) + 2 Megapixel (f/2.2 macro) + 2 Megapixel (f/2.2) Fotocamera anteriore: 8 Megapixel (f/2.2)

8 Megapixel (f/2.2) Connettività : Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, jack audio, Dual-SIM, radio FM

: Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, jack audio, Dual-SIM, radio FM Batteria: 3.400 mAh, ricarica con Type-C

3.400 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 9 One

