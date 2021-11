MIUI 12.5 Enhanced Edition: nuovi Xiaomi si aggiornano

Xiaomi continua con il suo piano di aggiornamenti e nelle ultime ore ha condiviso un post che ci illumina su che altri smartphone arriverà la MIUI 12.5 Enhanced Edition.

Questa versione si sta occupando, tra le altre cose, di risolvere alcune problematiche che erano presenti sulla MIUI 12. In effetti, proprio per questo, l’azienda afferma che tale versione migliorata è da considerarsi come un vero è proprio Major Update e che è proprio l’engine ad essere stato ottimizzato. La riceverà addirittura questo “vecchio” smartphone.

Nel dettaglio l’aggiornamento si concentra nel fornire maggiore fluidità, allegandone anche un minor consumo energetico. Con il nuovo motore l’utilizzo della CPU scende in media del 15% che a sua volta consente di risparmiare una media dell’8% dell’autonomia della batteria.

Negli ultimi mesi il roll out del “nuovo” sistema operativo è stato diviso in fasce e oggi sappiamo quali sono i prodotti che popoleranno la terza fascia. Prima di lasciarvi all’elenco, tutti gli smartphone e i tablet seguenti verranno aggiornati entro la fine dell’anno:

Redmi 9;

Redmi Note 8 Pro;

Redmi Note 11 Pro;

Redmi Note 11 5G;

Redmi 10X;

Redmi 10X Pro;

Redmi Note 10X 4G;

Redmi K30;

Redmi K30 5G;

Redmi K40;

Redmi K20;

Redmi K20 Pro;

Xiaomi Mi Pad 5;

Xiaomi Mi Pad 5 Pro;

Xiaomi Mi 11 Lite;

Xiaomi Mi 9;

Xiaomi Mi 9 Pro;

Xiaomi Mi 9 SE.

L’azienda afferma che man mano l’aggiornamento arriverà su tutti i dispositivi e che giungerà su tutti i modelli entro le prossime settimane. Inoltre un modello che esiste in più mercati non è detto che riceverà la MIUI 12.5 Enhanced Edition in contemporanea con la controparte cinese e viceversa.

Anche se separate, Xiaomi e Redmi condividono lo stesso sistema operativo e non è un caso vederli assieme nella stessa lista.