MIUI: i migliori temi per gli smartphone Xiaomi, Redmi e Poco (uno è davvero strano!)

Se vi siete fatti ingolosire dalla nostra guida inerente i segreti ed i trucchi relativi alla MIUI di Xiaomi, mettetevi comodi perché questo articolo fa al caso vostro. Come in occasione dell’articolo relativo alla personalizzazione per i dispositivi Samsung Galaxy, oggi voglio infatti mostrarvi alcuni dei temi secondo me più meritevoli presenti all’interno dello store Xiaomi. Tenetevi pronti perché uno di essi è veramente strano…

Cosa vi occorre?

Sia che abbiate un device già aggiornato alla nuovissima MIUI 12, oppure siate ancora con la vecchia versione 11, tutto ciò che avrete bisogno per questa mini guida relativa ai temi per la MIUI di Xiaomi sarà il vostro smartphone e null’altro. A differenza infatti dei dispositivi Galaxy, qui non dovrete per forza disporre di un account del brand per poter accedere ai servizi di personalizzazione, elemento secondo me meritevole di menzione.

Tutto ciò che dovrete fare sarà recarvi nell’applicazione temi, pre-installata in tutti gli Xiaomi, e godere da subito delle opzioni di modifica estetica possibili per i vostri device.

I migliori temi per gli smartphone Xiaomi

iOS 14X Pro

Ammettiamolo, da sempre la storia di Xiaomi è legata a doppio filo con quella di Apple e dei suoi melafonini. Se però volete prendere veramente sul serio questa affermazione e portarla ad un livello superiore, questo tema è ciò che fa al caso vostro.

Questa personalizzazione non farà infatti altro, come potete vedere bene dalle foto poco sopra, che replicare le varie interfacce e visualizzazioni tipiche di iOS su iPhone, sui vostri smartphone Xiaomi. Di certo non la più originale delle idee, ma sicuramente molto ben realizzata e che farà strabuzzare i vostri amici dotati di un dispositivo Apple!

Android Pie

Anche in questo caso il nome è già di per se molto esplicativo. Se però nel caso del primo tema di questo articolo l’ispirazione è stata presa da Apple, in questo caso è Google la “vittima” prescelta.

In questo caso scompaiono le icone vistose ed i menu in stile iOS, per una visualizzazione più simile a quella che vediamo in azione proprio sui Pixel di Google. Se volete quindi provare a rendere più elegante il vostro smartphone Xiaomi e siete dei fanatici del minimalismo, non dovete assolutamente perderlo.

Sapphire

Cambiamo completamente registro con un tema che non si ispira apertamente a nessun brand o a nessuna azienda. Sapphire rappresenta una personalizzazione molto curata, in grado anche di andare a modificare tutte le nuove aree estetiche della MIUI 12 come il riscritto pannello delle modifiche, con uno stile minimal ma non per questo banale.

Colori principali rappresentati dal verde e dal bianco, con sfumature di azzurro in contrasto, questo tema darà una spruzzata di colore al vostro smartphone. Le icone squadrate forse non sono il massimo, ma continuate fino a fine articolo perché potrete scoprire come modificarle senza andare ad intaccare lo stile base del tema.

M5_MiTurns5

Ok, il nome certamente non è dei migliori, ma non dovete farvi fermare da questo aspetto e fidarvi nell’installare questo tema. Poteva infatti mancare un’opzione di personalizzazione in grado di esaltare i vostri Xiaomi con schermo OLED? Con questo tema non solo potrete godere di un interfaccia dark, ma unirete il tutto con un tocco di fantascienza.

SolarSystem_3MDP

I più attenti di voi si saranno accorti che nel titolo abbiamo inserito anche un tema bollato come strano. Ecco arrivato il suo turno, a partire anche in questo caso dal nome, passando poi per la personalizzazione estetica vera e propria.

Sia chiaro, sullo store Xiaomi si potrebbe scegliere temi che in quanto a stranezza possono essere considerati ancora più estremi. Ho voluto scegliere questo però in quanto tutte le icone di sistema e gli sfondi saranno a tema “spaziale“, con anche l’area dei quick toggle a tema con un bel accento rosso che la farà da padrona. Se vorrete quindi provare ad evadere un po’ dal nostro pianeta in questo strano periodo storico, questo potrebbe essere un modo simpatico di farlo attraverso il vostro smartphone Xiaomi

Divertitevi con il Mix&Match

Se nel corso di questa guida, o nel vostro girovagare fra i vari temi presenti, foste incappati un uno stile piacevole dotato però di icone non di vostro gusto, sappiate che con la MIUI potete porre rimedio anche a questo. Attraverso infatti l’applicazione temi, cliccando sull’icona in basso a destra nella parte inferiore dello schermo, potrete accedere alla vostra sezione personale con tutti i contenuti installati.

Da qui semplicemente toccando il pulsante personalizza tema, potrete andare a prendere le varie parti che più vi piacciono da ciascuna personalizzazione, ed ottenere così il mix perfetto.

Sono curioso di sapere nel box dei commenti qua sotto quelli che sono i vostri temi preferiti per la MIUI. Condivideteli e segnalateci quelli secondo voi maggiormente meritevoli!