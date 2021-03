I migliori temi (gratis) per i Samsung Galaxy con One UI

Sappiamo bene come le opzioni di personalizzazione software siano una delle chiavi del successo di Android. Ne abbiamo discusso già con diversi articoli dedicati a Samsung e Xiaomi per esempio, ed oggi vogliamo dedicarci proprio al produttore sud coreano per indicarvi quelli che sono secondo noi i migliori temi per la One UI. Pronti a dare nuova vita al vostro Galaxy?

Temi per One UI: ecco il necessario

Prima di lasciarvi all’elenco con le nostre proposte, il solito punto sul “necessario“, ovvero ciò che dovrete avere a portata di mano per provare anche voi sul vostro smartphone questi nuovi temi per la One UI, che ricordiamo saranno tutti disponibili in maniera completamente gratuita.

Nel caso specifico di questo contenuto tutte le personalizzazioni proverranno dallo store ufficiale Samsung Galaxy Apps, quindi non dovrete far altro che verificare l’accesso a questa app con il vostro account Samsung. Fatto ciò potrete essere pronti a godere appieno di questa guida!

Rise Ui

Tema realizzato in maniera molto convincente che vi permetterà di godere dei menu di sistema a base scura (con contrasti con il rosso ed il grigio), pur facendo rimanere le applicazioni di terze parti in modalità white. Se state quindi cercando un tema in grado di modificare solo parzialmente il vostro sistema essendo amanti delle app in versione bianca, questo è il tema che fa al caso vostro.

Come potete vedere dall’immagine vengono modificate le icone di sistema con uno stile veramente molto piacevole, la tastiera di sistema Samsung oltre ovviamente al menu delle impostazioni ed all’area dei quick toggle.

Zero Dark

Se vi piacciono i temi a tinte scure, ma volete uscire dai soliti schemi che vedono protagonista il nero, questo è il tema che fa al caso vostro. Avrete infatti la possibilità di interagire con un sistema che sarà ora si su base scura, ma con la predominante del blu e delle sue sfumature.

Oltre alle classiche aree di sistema che vengono personalizzate, compresa anche la tastiera ora con dei piacevoli accenti azzurri, menzione d’onore alle icone. Si tratta infatti di un bel mix fra quelle base di Samsung unite ad uno stile che potremmo quasi definire come quello dei Pixel di Google. Veramente ben realizzate!

WaterSkyUX

Fin qui nel corso di questo contenuto ci siamo voluti dedicare agli amanti dei temi dark. Ora però con WateSkyUX cambiamo rotta, per ritornare su tinte più chiare. Questo tema mette infatti in contrasto una base bianca per il menu impostazioni e per l’area dei quick toggle, con accenti di verde e viola. Il tutto con una particolare gestione dell’icon pack, che diciamocelo esteticamente non è il massimo da vedere, ma ha il prego di rendere uniformi tutte le varie icone delle applicazioni installate sul vostro Galaxy.

Come vedete dall’immagine infatti, tutte le icone non supportate verranno inserite in un quadrato bianco, in modo da rendere la visualizzazione uniforme. Se siete quindi maniaci di questo aspetto, e volete portare una nuova ventata d’aria fresca al vostro smartphone Samsung, questo è il tema che fa al caso vostro

Lotus Theme by Burzo

Gli smartphone Samsung sono forse fra i più popolari all’interno del nostro mercato. Ecco perché uno dei temi che vi voglio proporre in questa mini guida è dedicato al pubblico femminile. A partire dagli sfondi precaricati infatti, passando per le tonalità tenui del rosa e del lilla, questo tema penso sia perfetto per portare un tocco di eleganza al proprio smartphone.

Menzione anche qui alle icone, ridisegnate secondo me in uno stile molto piacevole ed uniforme che offriranno un contrasto molto forte con le app di terze parti.

ColorBlocking

Concludo questo appuntamento alla scoperta di cinque dei più interessanti temi gratuiti per il vostro smartphone Samsung con ColorBlocking. Se siete alla ricerca di un tocco di colore unico per il vostro Galaxy, non dovete assolutamente perdervelo.

Pecca un pò per le icone purtroppo, ma vedere il nuovo menu delle impostazioni e dei quick toggle con questa esplosione di colori ripagherà la vostra scelta. Se il verde ed il bianco sono i vostri colori preferiti, non dovete perdervelo!

Nel ricordarvi che questi erano soltanto alcuni dei temi presenti su Galaxy Store, vi voglio menzionare anche un altro aspetto molto interessante. In caso infatti vi piacesse lo stile di uno tema, unito alle icone di un altro, la One UI di Samsung mette a disposizione anche questa opzione.

Tutto quello che dovrete fare sarà recarvi nella sezione temi del vostro Galaxy (tenendo premuto nella home screen in uno spazio vuoto) e poi recarvi nella sezione contenuti personali. Da li potrete infatti scegliere di mixare i contenuti dei vari temi che avrete installati sul vostro smartphone alla ricerca della combinazione perfetta.