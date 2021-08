MIUI, le novità annunciate fanno ben sperare i fan

Durante l’evento che Xiaomi ha tenuto per il mercato cinese nella giornata di ieri in cui sono stati presentati i tanto attesi MIX 4, Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro, l’azienda ha ritagliato una piccola frazione di tempo anche per parlare della MIUI, la skin Android della casa che si trova a bordo di tutti i loro prodotti.

Non è stata annunciata la MIUI 13 come in molti si aspettavano ma si è parlato comunque delle novità software in arrivo nel prossimo futuro.

Xiaomi ha usato il nome MIUI 12.5 Enhanced Edition per identificare questo specifico aggiornamento futuro, una versione rivista e migliorata della MIUI che ormai conosciamo e che è in diffusione su moltissimi smartphone del brand.

La MIUI 12.5 Enhanced Edition risolverà oltre 160 problemi di sistema e 224 problemi con le applicazioni di sistema, qualcosa che i fan aspettavano da tempo in quanto i più recenti aggiornamenti sembravano molto meno rifiniti di quanto l’azienda ci avesse abituato in passato.

Xiaomi si era già spinta fino a creare il MIUI Pioneer Group, un team specializzato proprio nel combattere bug e malfunzionamenti del sistema operativo, tuttavia crediamo non abbia avuto un ruolo fondamentale nel rilascio di questo aggiornamento che secondo Xiaomi è il risultato del progresso negli ultimi sei mesi.

Non aspettatevi novità palpabili, dunque, la MIUI 12.5 Enhanced Edition avrà solo cambiamenti nelle aree “invisibili” del sistema operativo con lo scopo di ottimizzare il tutto. Xiaomi ha diviso in quattro categorie i miglioramenti che ci possiamo aspettare dall’aggiornamento:

Liquid Storage: Una soluzione sviluppata in proprio per ottimizzare il meccanismo di archiviazione. Aiuta a mantenere le prestazioni di lettura e scrittura per un lungo periodo di tempo

Una soluzione sviluppata in proprio per ottimizzare il meccanismo di archiviazione. Aiuta a mantenere le prestazioni di lettura e scrittura per un lungo periodo di tempo Atomic Memory: Una soluzione sviluppata in proprio per ottimizzare il meccanismo di gestione della memoria. Migliora le prestazioni del mantenimento delle applicazioni in memoria

Una soluzione sviluppata in proprio per ottimizzare il meccanismo di gestione della memoria. Migliora le prestazioni del mantenimento delle applicazioni in memoria Focus Calculation: Una soluzione sviluppata in proprio per ottimizzare la programmazione del processore. Aiuta a ridurre l’uso della CPU e il consumo di energia

Una soluzione sviluppata in proprio per ottimizzare la programmazione del processore. Aiuta a ridurre l’uso della CPU e il consumo di energia Intelligent Balance: Questa soluzione alloca in modo intelligente le prestazioni dell’hardware così come il consumo di energia e cerca un equilibrio tra i due

Quali dispositivi riceveranno MIUI 12.5 Enhanced Edition?

L’aggiornamento alla nuova versione di MIUI è previsto già per il prossimo 13 agosto, prima di una diffusione più ampia cominceranno a riceverlo in Cina i seguenti dispositivi:

MIX 4

Mi 11 Ultra

Mi 11 Pro

Mi 11

Mi 10 Ultra

Mi 10 Pro

Mi 10S

Mi 10

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Pro

Al momento non sappiamo ancora quando e quali altri dispositivi potranno godere di queste migliorie e ottimizzazioni, ne quando l’aggiornamento verrà esteso ai mercati globali. Continuate a seguirci per futuri aggiornamenti sulla questione!