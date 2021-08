Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro ufficiali, è guerra ad iPad Pro

Dopo la presentazione di Xiaomi Mi MIX 4, il brand cinese ha rispolverato un’altra sua gamma di prodotti che non aggiornava da un po’. I nuovi tablet Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro sono ufficiali con un prezzo aggressivo e accessori intelligenti.

Il marchio cinese ha appena presentato Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro, due tablet che ricordano l’iPad Pro in termini di design.

I due dispositivi dispongono di uno schermo LCD da 11 pollici con risoluzione 2.5K (2.560 x 1.600 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120Hz, così come le certificazioni HDR10+ e Dolby Vision.

A bordo troviamo la MIUI for Pad un’adattamento dedicato ai tablet della famosa interfaccia utente Xiaomi che ricorda fin troppo da vicino iPadOS.

Lo Xiaomi Mi Pad 5 pesa 511 grammi ed è spesso 6,85mm, in questo spazio Xiaomi ha installato una batteria da 8.720mAh con ricarica veloce a 33W. Il modello Pro, invece, ha una batteria da 8.600mAh con ricarica veloce a 67W, pesa 515 grammi ed è spesso 6,86mm.

Xiaomi ha scelto lo Snapdragon 860 per il Mi Pad 5 e lo Snapdragon 870 per il Mi Pad 5 Pro, questi non sono i processori più potenti di Qualcomm presentati fino ad oggi, ma offrono prestazioni di fascia alta.

Xiaomi Mi Pad 5 Xiaomi Mi Pad 5 Pro Dimensioni e peso Spessore 6,85g

Peso 511g Spessore 6,86mm

Peso 515g Display 11″ LCD 2560 x 1600 pixel

120Hz

HDR10+, Dolby Vision Processore Qualcomm Snapdragon 860 Qualcomm Snapdragon 870 RAM 6GB 6GB/8GB Memoria 128GB/256GB Fotocamere posteriori 13MP 50MP (5G)

13MP (Wi-Fi) Fotocamere frontali 8MP 5MP+8MP Batteria e ricarica 8720mAh

33W 8600mAh

67W Sistema operativo Android 11 con MIUI for Pad Altro Speaker stereo Dolby Atmos, supporto allo stylo, cover con tastiera 4x microfoni, 4x Speaker stereo Dolby Atmos, supporto allo stylo, cover con tastiera

Accessori per Mi Pad 5 (Pro)

Il nuovo Xiaomi Mi Pad 5 è pronto a competere con l’iPad Pro grazie a dei comodi accessori. Insieme allo Xiaomi Mi Pad 5, sarà venduta una pratica cover con tastiera che collegata al tablet tramite un apposito connettore, servirà come dock per il tablet stesso. In totale, ha 63 tasti con una corsa di 1,2mm.

Naturalmente troviamo anche uno stilo, un accessorio molto utile che renderà più facile la scrittura manuale sugli Xiaomi Mi Pad 5. Pesa solo 12,2 grammi e ha una batteria interna che si ricarica automaticamente in modo magnetico dal lato del tablet.

I due modelli Xiaomi Mi Pad 5 supportano anche tastiere e mouse esterni, sia attraverso la porta USB Tipo-C che via Bluetooth.

Disponibilità e prezzi

I nuovi tablet Xiaomi sono stati annunciati solamente per la Cina e per ora non sappiamo se raggiungeranno il mercato internazionale. I prezzi per il territorio cinese sono i seguenti:

Xiaomi Mi Pad 5 – 6GB/128GB: 1.999 yuan, circa 263 euro

1.999 yuan, circa 263 euro Xiaomi Mi Pad 5 – 6GB/256GB: 2.299 yuan, circa 303 euro

2.299 yuan, circa 303 euro Xiaomi Mi Pad 5 Pro – 6GB/128GB: 2.499 yuan, circa 330 euro

2.499 yuan, circa 330 euro Xiaomi Mi Pad 5 Pro – 6GB/256GB: 2.799 yuan, circa 370 euro

2.799 yuan, circa 370 euro Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G – 8GB/256GB: 3.499 yuan, circa 460 euro